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معهد الإدارة العامة: برامج تدريبية للكوادر الوطنية في الأمانة العامة لمجلس الشورى

10/21/2023 7:12:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬أن‭ ‬المعهد‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬شراكاته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تزويدهم‭ ‬بفُضلى‭ ‬المهارات‭ ‬المتقدّمة‭ ‬والملائمة‭ ‬للمتطلّبات‭ ‬التنموية‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مساهمتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشوى،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬بصدد‭ ‬تقديم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬تعزيزًا‭ ‬لعملية‭ ‬التعلّم‭ ‬والتدريب‭ ‬المستمر‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭. ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬المعهد‭ ‬يعمل‭ ‬حاليًا‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تصميم‭ ‬كافة‭ ‬برامجه‭ ‬وتطويرها‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطوّرات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬التدريبية‭ ‬الفعلية‭ ‬والمتغيرات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬


‬من‭ ‬جانبها‭ ‬أشارت‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشوى،‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬استمرارية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المعهد‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬المُقدّمة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬تأتي‭ ‬تفعيلًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬ترجمة‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات،‭ ‬حيث‭ ‬تولي‭ ‬استراتيجية‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭ ‬وخططها‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬تجاه‭ ‬تمكين‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بالمجلس‭ ‬وديمومة‭ ‬التطوير،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬برامج‭ ‬وخدمات‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬المواكبة‭ ‬للاحتياجات‭ ‬المحليّة‭ ‬وبأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭. ‬مثمّنة‭ ‬مدى‭ ‬الاستفادة‭ ‬التي‭ ‬تحقّقت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬انضم‭ ‬إليها‭ ‬منتسبو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متنوعة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬إمكانياتهم‭. ‬

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