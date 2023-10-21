معهد الإدارة العامة: برامج تدريبية للكوادر الوطنية في الأمانة العامة لمجلس الشورى

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- Akhbar Al Khaleej) أكّدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن المعهد ومن خلال شراكاته الاستراتيجية يسعى إلى تعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية عن طريق تزويدهم بفُضلى المهارات المتقدّمة والملائمة للمتطلّبات التنموية الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تعزيز مساهمتهم الفاعلة في المسيرة التنموية الشاملة.
جاء ذلك خلال لقائها كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشوى، حيث أشارت د. الشيخة رنا بنت عيسى الى أن معهد الإدارة العامة بصدد تقديم سلسلة من البرامج التدريبية للكوادر الوطنية في الأمانة العامة لمجلس الشورى، تعزيزًا لعملية التعلّم والتدريب المستمر وفق أعلى المعايير الدولية. مضيفة أن المعهد يعمل حاليًا على إعادة تصميم كافة برامجه وتطويرها لمواكبة التطوّرات والاحتياجات التدريبية الفعلية والمتغيرات المتسارعة في مملكة البحرين.
من جانبها أشارت كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشوى، الى أن استمرارية التعاون مع المعهد في تصميم وتنفيذ البرامج المُقدّمة لمجلس الشورى، تأتي تفعيلًا لتوجيهات علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى التي تعكس حرصه على ترجمة توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في تعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مختلف المستويات، حيث تولي استراتيجية الامانة العامة وخططها اهتمامًا كبيرًا تجاه تمكين الكوادر الوطنية بالمجلس وديمومة التطوير، من خلال الاستفادة من الخدمات التدريبية التي تقدمها مختلف المؤسسات ومن بينها برامج وخدمات معهد الإدارة العامة المواكبة للاحتياجات المحليّة وبأعلى المعايير الدولية. مثمّنة مدى الاستفادة التي تحقّقت على مدار الأعوام الماضية من خلال مختلف البرامج التي انضم إليها منتسبو مجلس الشورى في مجالات متنوعة ساهمت في تنمية قدراتهم وتعزيز إمكانياتهم.
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