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خلال تفقدهما مشروع الملك للأمن الغذائي في هورة عالي.. وزيرا البلديات والأشغال:

10/21/2023 7:12:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬والمهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحوّاج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال،‭ ‬بمشروع‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الكائن‭ ‬بمنطقة‭ ‬هورة‭ ‬عالي،‭ ‬وبما‭ ‬يمثّله‭ ‬من‭ ‬رافد‭ ‬كبير‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التنموية‭ ‬المُستدامة،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الوزيران‭ ‬إلى‭ ‬المشروع،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬والدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬وعددٍ‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬للاطّلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مُستجدات‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تكامل‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أكّد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أنّ‭ ‬الزيارة‭ ‬تهدف‭ ‬للاطّلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬مرحلته‭ ‬الأولى،‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬2‭.‬1‭ ‬هكتار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬هورة‭ ‬عالي،‭ ‬وعلى‭ ‬مساحة‭ ‬هكتار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الدراز،‭ ‬منوّهاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المشروع‭ ‬ودوره‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ملف‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي،‭ ‬وبما‭ ‬يحقّق‭ ‬التطلّعات‭ ‬المنشودة‭.‬

وأضاف‭ ‬يشتمل‭ ‬كل‭ ‬موقع‭ ‬على‭ ‬7‭ ‬بيوت‭ ‬محمية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحاضنة‭ ‬والمبنى‭ ‬الإداري‭ ‬وخدمات‭ ‬أخرى،‭ ‬وقد‭ ‬وصل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المشروعين‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬البناء‭ ‬والتشغيل‭ ‬والإدارة‭ ‬إلى‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقّع‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الإنشائية‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬منوّهاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الطاقة‭ ‬الإجمالية‭ ‬ستبلغ‭ ‬260‭ ‬طن‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬موقع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثّل‭ ‬520‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬سلة‭ ‬الغذاء‭.‬

بدوره‭ ‬أوضح‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحوّاج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬أنّ‭ ‬مشروع‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬يمثل‭ ‬مبادرة‭ ‬طموحة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬المنتج‭ ‬الوطني،‭ ‬عبر‭ ‬تأمين‭ ‬الغذاء‭ ‬واستدامته،‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬تستند‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬استراتيجية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬محاكاة‭ ‬الأهداف‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬وصول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬البنّاءة‭
‬ترفد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬جهود‭ ‬دعم‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬للعمل‭ ‬العمل‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي،‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬التقنيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬للإنتاج‭ ‬المستدام‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬واعد‭ ‬ومتدرب‭ ‬على‭ ‬الأساليب‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والسمكي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ترسيخ‭
‬الحرص‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وتهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬اللائق‭ ‬وتحسين‭ ‬المستوى‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المعيشي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مؤشرات‭ ‬الكفاءة‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬الموارد،‭ ‬ورفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬الزراعية‭ ‬كماً‭ ‬ونوعاً،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬والخضروات،‭ ‬إضافة‭ ‬لتشجيع‭ ‬ودعم‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭. ‬

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