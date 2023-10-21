((الشباب)) يناقشون السلطة التشريعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬الفاضل،‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬رؤى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬تمكين‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الحاضر‭ ‬المزدهر‭ ‬والمستقبل‭ ‬الواعد‭ ‬للوطن،‭ ‬ركنًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مساراته،‭ ‬موضحةً‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬شواهد‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬التعيينات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬المهمة،‭ ‬وتفوقهم‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬يحظى‭ ‬بالأولوية‭ ‬لدى‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬مستشهدةً‭ ‬بالجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬والحثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مقومات‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬الطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتمكينها‭ ‬وتزويدها‭ ‬بأدوات‭ ‬العلوم‭ ‬والمعارف،‭ ‬مما‭ ‬بوّأ‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لتصدر‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬القيادية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬بجدارة،‭ ‬وأن‭ ‬يخطو‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬الملتقى‭ ‬البرلماني‭ ‬الشبابي‭ ‬السابع‭ ‬الذي‭ ‬تقيمه‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية،‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

وأكدّت‭ ‬أن‭ ‬الملتقى‭ ‬البرلماني‭ ‬الشبابي‭ ‬السابع‭ ‬يُعد‭ ‬أحد‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬المباشرة،‭ ‬ومن‭ ‬سبل‭ ‬الحوار‭ ‬المفتوحة‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬أفكارهم‭ ‬واقتراحاتهم‭ ‬ومناقشاتها‭ ‬بشكل‭ ‬موضوعي‭ ‬وفاعل،‭ ‬ووضعها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاهتمام‭ ‬والتفاعل‭ ‬وإدماجها‭ ‬ضمن‭ ‬المعطيات‭ ‬التشريعية‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬للدراسة‭ ‬والنظر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعميق‭ ‬استدامة‭ ‬المنظومة‭ ‬القانونية‭ ‬النافذة‭ ‬في‭ ‬تكيفها‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭.‬

وتضمن‭ ‬الملتقى‭ ‬ثلاث‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬حيث‭ ‬تطرّقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬ضرائب‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‮»‬،‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشوري‭ ‬علي‭ ‬العرادي،‭ ‬والنائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العضو‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬وأدار‭ ‬الجلسة‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬د‭. ‬عمر‭ ‬العبيدلي‭. ‬واستعرضت‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬والتي‭ ‬أدارها‭ ‬فواز‭ ‬القاسمي‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬تمكين‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالمرافق‭ ‬السياحية‭ ‬والترفيهية‮»‬،‭ ‬وشاركت‭ ‬فيها‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬د‭. ‬فاطمة‭ ‬الكوهجي‭ ‬والنائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيّد،‭ ‬فيما‭ ‬تناولت‭ ‬الجلسة‭ ‬الثالثة‭ ‬‮«‬مقترح‭ ‬بقانون‭: ‬تعديل‭ ‬نظام‭ ‬العمل‭ ‬الجزئي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‮»‬،‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬نقاشه‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لينا‭ ‬حبيب‭ ‬قاسم،‭ ‬والنائب‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد‭ ‬حيث‭ ‬أدارت‭ ‬الجلسة‭ ‬نورة‭ ‬المنصوري‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الملتقى‭ ‬تحدّث‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬حول‭ ‬مسألة‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية‭ ‬التي‭ ‬دارت‭ ‬حول‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬حيث‭ ‬نوّه‭ ‬قراطة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬إيرادات‭ ‬إضافية‭ ‬تُضاف‭ ‬إلى‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬نظرًا‭ ‬لوجود‭ ‬عجوزات‭ ‬في‭ ‬الميزانية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬سريع‭ ‬لمصادر‭ ‬تنويع‭ ‬الدخل‭ ‬لأن‭ ‬إهمالها‭ ‬يعتبر‭ ‬إهدارًا‭ ‬للفرص‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اشتداد‭ ‬المنافسة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وحول‭ ‬اتفاقيات‭ ‬منع‭ ‬الازدواج‭ ‬الضريبي‭ ‬أشار‭ ‬النائب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬وقعت‭ ‬حوالي‭ ‬45‭ ‬اتفاقية‭ ‬تمنع‭ ‬الازدواج‭ ‬الضريبي‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬مثل‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬وأمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬والدول‭ ‬الآسيوية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬مردودها‭ ‬النفعي‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مدّها‭ ‬لمختلف‭ ‬جهات‭ ‬الدولة‭ ‬لتفعيلها‭ ‬والاستثمار‭ ‬فيها‭ ‬بغاية‭ ‬استغلال‭ ‬الفرصة‭ ‬المتاحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات،‭ ‬وتحدّث‭ ‬عن‭ ‬كون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منطقة‭ ‬جاذبة‭ ‬لفرص‭ ‬العمل‭ ‬والاستثمار‭.‬

ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬اتفاقيات‭ ‬جديدة‭ ‬قادمة‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬منع‭ ‬الازدواج‭ ‬الضريبي‭ ‬والطيران،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقيات‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمار‭ ‬مؤكدًا‭ ‬وجود‭ ‬اتفاقيتين‭ ‬سيتم‭ ‬التطرّق‭ ‬لها‭ ‬والبت‭ ‬فيها‭ ‬قريبًا‭ ‬عبر‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭.‬

ويفتح‭ ‬الملتقى‭ ‬البرلماني‭ ‬الشبابي‭ ‬أبوابًا‭ ‬للشباب‭ ‬للالتقاء‭ ‬بأعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬لمناقشة‭ ‬أفكارهم‭ ‬واقتراحاتهم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الشاب‭ ‬البرلماني‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مهارات‭ ‬القيادة‭ ‬والتفاوض‭ ‬وآداب‭ ‬التعامل‭ ‬الاحترافي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدربين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاختصاص‭ ‬والخبرة،‭ ‬وكذلك‭ ‬حوارات‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬وجلسة‭ ‬محاكاة‭ ‬المجلس‭ ‬التشريعي‭.‬

وختامًا‭ ‬للملتقى‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الشباب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬والذين‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬40‭ ‬شابا‭ ‬وشابّة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬وتم‭ ‬التقاط‭ ‬صورة‭ ‬جماعية‭ ‬للحضور‭ ‬مع‭ ‬النواب‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭. ‬