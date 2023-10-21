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5 محاور نقاشية تزين فعاليات ((الذكرى الـ 10 لتدشين أمانة التظلمات))

10/21/2023 7:12:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وزير العدل لـ«أخبار الخليج»: سجل البحرين الحقوقي نموذج دولي

غادة حبيب: 10 سنوات شاهدة على نجاح الأمانة وكسب ثقة الجمهور

«العقوبات البديلة والسجون المفتوحة» تعد مشروعًا وطنيًّا حضاريًّا

تغطية‭: ‬إسلام‭ ‬محفوظ


اختتمت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬الأمانة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬العاشرة‭ ‬على‭ ‬تدشينها‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬شهدا‭ ‬عقد‭ ‬خمس‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬ناقشت‭ ‬دور‭ ‬أمانة‭ ‬التظلمات‭ ‬الجوهري‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬القانونية‭ ‬والحقوقية،‭ ‬حيث‭ ‬ناقش‭ ‬المؤتمر‭ ‬خمسة‭ ‬محاور‭ ‬متخصصة،‭ ‬تناول‭ ‬المحور‭ ‬الأول‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬دور‭ ‬مكاتب‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‮»‬،‭ ‬والمحور‭ ‬الثاني‭ ‬حول‭ ‬‮«‬المعايير‭ ‬القانونية‭ ‬والحقوقية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬أجهزة‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬سلوك‭ ‬الشرطة‭ ‬والتفتيش‭ ‬على‭ ‬السجون‭ ‬والإصلاحيات‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬استعرض‭ ‬المحور‭ ‬الثالث‭ ‬‮«‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الدولية‭ ‬بين‭ ‬أجهزة‭ ‬العدالة‭ ‬ذات‭ ‬التخصص‭ ‬النوعي‮»‬،‭ ‬ويناقش‭ ‬المحور‭ ‬الرابع‭ ‬‮«‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬ومجالات‭ ‬رعاية‭ ‬النزلاء‭ ‬والمحتجزين‭ ‬بالبحرين‮»‬،‭ ‬ويسلط‭ ‬المحور‭ ‬الخامس‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬‮«‬الاتجاهات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الفئات‭ ‬الأولى‭ ‬بالرعاية‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الإصلاحية‭ ‬ودور‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الريادة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات،‭ ‬كون‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬ذات‭ ‬التخصص‭ ‬النوعي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬النطاق‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬إلى‭ ‬النطاق‭ ‬الدولي‭ ‬عبر‭ ‬شرح‭ ‬دور‭ ‬الأمانة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الممارسات‭ ‬الاحترافية‭ ‬المسؤولة،‭ ‬والدور‭ ‬الجوهري‭ ‬للأجهزة‭ ‬التنظيمية‭ ‬والرقابية‭ ‬والآليات‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬كقطاعي‭ ‬الرعاية‭ ‬والإصلاح،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعريف‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬للشراكات‭ ‬الدولية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬الإيجابي‭ ‬بين‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬محليا‭ ‬ودوليا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والعدالة‭ ‬الإصلاحية‭
‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬القانونية‭ ‬والحقوقية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

سجل‭ ‬حقوقي‭ ‬مليء‭ ‬بالإنجازات

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬أكد‭ ‬نواف‭ ‬المعاودة،‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬أن‭ ‬سجل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مليء‭ ‬بالإنجازات‭ ‬والمشروعات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الميادين‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤية‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نموذجا‭ ‬رائدا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬الفاعل‭ ‬ومبادراتها‭ ‬العالمية،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬مبادئ‭ ‬ومفاهيم‭ ‬التسامح‭ ‬والسلام‭ ‬والمحبة‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني‭.‬

وقال‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حفل‭ ‬الذكرى‭ ‬العاشرة‭ ‬لتدشين‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬إن‭ ‬الأمانة‭ ‬شكلت‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تعزيز‭ ‬احترام‭ ‬مبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وانعكس‭ ‬دورها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطوات‭ ‬منهجية‭ ‬واكبت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أفضل‭ ‬التوجهات‭ ‬المتبعة‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬والقضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وكونه‭ ‬أول‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬للأمانة‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬ورؤيته‭ ‬لدور‭ ‬الأمانة‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬معيار‭ ‬النجاح‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬كسب‭ ‬ثقة‭ ‬الجمهور‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬الأمانة‭ ‬كونها‭ ‬كانت‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬تجربة‭ ‬مماثلة‭ ‬يمكن‭ ‬القياس‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الجمهور،‭ ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬طريق‭ ‬الأمانة‭ ‬مبنيا‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمل‭ ‬مكاتب‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭.‬

مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬التدشين‭ ‬نجحت‭ ‬الأمانة‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬ثقة‭ ‬الجمهور‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وانضمامها‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بأمانات‭ ‬التظلمات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬الأمانة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الدولية‭ ‬لطالما‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬استراتيجية‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات،‭ ‬بهدف‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعلومات،‭ ‬ويساعد‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬وتعديل‭ ‬خطط‭ ‬التطوير‭ ‬المهني،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمل‭ ‬مكاتب‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭.‬

كسب‭ ‬ثقة‭ ‬الجمهور

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬غادة‭ ‬حبيب‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬التظلمات‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬المملكة‭ ‬تعد‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخليج‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التخصص‭ ‬النوعي‭ ‬لدور‭ ‬الأمانة‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وضمان‭ ‬المساءلة،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الأمانة‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التطوير‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭.‬

وأضافت‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الأمانة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬كانت‭ ‬الصعوبة‭ ‬الأكبر‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬هي‭ ‬كسب‭ ‬ثقة‭ ‬الجمهور‭ ‬وبث‭ ‬الاطمئنان‭ ‬وأن‭ ‬يتعرفوا‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الأمانة‭ ‬ومصداقيتها‭ ‬وضمان‭ ‬المساءلة،‭ ‬وكان‭ ‬التحدي‭ ‬صعبا‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬أصبح‭ ‬لدينا‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬وقصص‭ ‬النجاح‭ ‬التي‭ ‬تحققت،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكسه‭ ‬حجم‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬إلينا‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬حل‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬ثقة‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬ومدى‭ ‬مصداقيتها،‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬العدالة‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬مسيرة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬كبير‭ ‬وإنشاء‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬إحدى‭ ‬ثمار‭ ‬المشروع‭ ‬الداعم‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والدليل‭ ‬استمراريتها‭ ‬ونجاحها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عضوا‭ ‬فاعلا‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مكانتها‭ ‬دوليا‭ ‬بفضل‭ ‬المصداقية‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬واضح‭ ‬جليا‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬المشاركة‭ ‬الدولية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬وحرص‭ ‬الدول‭ ‬الأصدقاء‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الأمانة‭ ‬حفل‭ ‬الذكرى‭ ‬العاشرة‭ ‬للتدشين‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬انضمام‭ ‬الأمانة‭ ‬إلى‭ ‬معهد‭ ‬التظلمات‭ ‬الدولي‭ ‬ ioi ‭ ‬وجمعية‭ ‬أمناء‭ ‬دول‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬يؤكد‭ ‬جهود‭ ‬الأمانة‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وأنها‭ ‬تحقق‭ ‬أهدافها‭ ‬المرجوة،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬رئيس‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬سواء‭ ‬زيادة‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬للأمانات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬إعلانه‭ ‬باعتبار‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬إحدى‭ ‬اللغات‭ ‬الرسمية‭ ‬للمعهد‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ومكانة‭ ‬الأمانة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬والإقليمي‭.‬

تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬ورائدة

وتناولت‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬دور‭ ‬مكاتب‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية،‭ ‬واستعرضت‭ ‬غادة‭ ‬حبيب،‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬التظلمات،‭ ‬كيفية‭ ‬إيجاد‭ ‬نظام‭ ‬شكاوى‭ ‬فعال،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬فلسفة‭ ‬عمل‭ ‬أكثر‭ ‬شمولية،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬حدده‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬مؤسسات‭ ‬فعالة،‭ ‬وضمان‭ ‬مساواة‭ ‬ووصول‭ ‬العدالة‭ ‬إلى‭ ‬الجميع،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬دور‭ ‬المكاتب‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وأكدت‭ ‬اعتبار‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نموذجا‭ ‬فريدا‭ ‬ورائدا،‭ ‬فالبحرين‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬وسيط‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬محمد‭ ‬بنعليلو،‭ ‬دور‭ ‬التشريع‭ ‬الجنائي‭ ‬وضرورة‭ ‬تطوره،‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬لا‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المحكمة‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الهياكل‭ ‬المصاحبة‭ ‬للعمل،‭ ‬فهي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬حماية‭ ‬الضحايا‭ ‬والشهود‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التدابير،‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬جميعها‭ ‬للرقابة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬جوهر‭ ‬العملية‭ ‬لا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬نطق‭ ‬الحكم‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬البيئة‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬نطق‭ ‬الحكم،‭ ‬فالعالم‭ ‬اليوم‭ ‬يتجه‭ ‬نحو‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الإنتاجية‭ ‬القضائية‭ ‬والجودة‭ ‬القضائية‭ ‬وكلها‭ ‬أمور‭ ‬تفرض‭ ‬واقعا‭ ‬جديدا‭ ‬يتعلق‭ ‬بالزمن‭ ‬القضائي‭ ‬وعلاقته‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

أما‭ ‬محرم‭ ‬كيليج،‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمساواة‭ ‬من‭ ‬تركيا،‭ ‬فبين‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬العادل‭ ‬والموجه‭ ‬نحو‭ ‬حفظ‭ ‬الحقوق،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬وبما‭ ‬يشمل‭ ‬حماية‭ ‬المجرمين‭ ‬والمدانين،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مؤشرا‭ ‬مهما‭ ‬للحكم‭ ‬العادل‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تطور‭ ‬السجون‭ ‬عند‭ ‬الشعوب،‭ ‬فمعاملة‭ ‬السجناء‭ ‬تعكس‭ ‬بيئة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتحدد‭ ‬مستواها،‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬وجب‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الممارسة‭ ‬الفعالة‭ ‬للسلطة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الضمانات‭ ‬للأفراد،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬للمؤسسات‭ ‬زيارة‭ ‬ورصد‭ ‬التنفيذ‭ ‬العملي‭ ‬لها،‭ ‬ثم‭ ‬استعرض‭ ‬التجربة‭ ‬التركية‭ ‬ومنظماتها‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬التمييز‭ ‬وتحقيق‭ ‬المساواة‭.‬

التفتيش‭ ‬على‭ ‬السجون

وتناولت‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬المعايير‭ ‬القانونية‭ ‬والحقوقية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬أجهزة‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬سلوك‭ ‬الشرطة‭ ‬والتفتيش‭ ‬على‭ ‬السجون‭ ‬والإصلاحيات،‭ ‬والتي‭ ‬أدارها‭ ‬المستشار‭ ‬نايف‭ ‬يوسف‭ ‬محمود،‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬الكلية‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬ألماس‭ ‬علي‭ ‬جوفيندا‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭- ‬باكستان،‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬مؤسسة‭ ‬شاملة‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬صوت‭ ‬المتظلم،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يناقش‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬المهم،‭ ‬وأكد‭ ‬حق‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬عيش‭ ‬حياة‭ ‬معقولة‭ ‬مع‭ ‬حفظ‭ ‬كرامة‭ ‬الإنسان،‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬الدين‭ ‬الاسلامي‭ ‬اهتم‭ ‬بالنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬وكبار‭ ‬السن،‭ ‬واحترم‭ ‬الفئات‭ ‬الضعيفة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬أساس‭ ‬الدين‭ ‬الاسلامي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أساسا‭ ‬لوضع‭ ‬القوانين‭ ‬الوضعية‭ ‬الحالية‭.‬

ثم‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬مضامين‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التي‭ ‬غيب‭ ‬فيها‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء،‭ ‬وقال‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬وجب‭ ‬وضع‭ ‬قوانين‭ ‬تنظم‭ ‬معاملة‭ ‬السجناء،‭ ‬ووضع‭ ‬قواعد‭ ‬لها،‭ ‬فالرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬ومعاملة‭ ‬السجين‭ ‬بكرامة‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬جدا،‭ ‬وأكد‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الفقيرة‭ ‬وتطويرها،‭ ‬ثم‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬انتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬والتي‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭ ‬ومنع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬فيها،‭ ‬وختم‭ ‬بأمله‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬رابطة‭ ‬للدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭.‬

كما‭ ‬تحدثت‭ ‬جيانينا‭ ‬أورلاندو،‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬ NACOLE ‭ ‬الأمريكية،‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬توفر‭ ‬التدريب‭ ‬النوعي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وبينت‭ ‬التزام‭ ‬المنظمة‭ ‬بتطبيق‭ ‬معايير‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإيمان‭ ‬بالشرطة‭ ‬يبين‭ ‬أهمية‭ ‬تأكيد‭ ‬الممارسات‭ ‬والسياسات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬ثم‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمشروعية‭ ‬والدفاع‭ ‬وبناء‭ ‬الثقة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يتوجب‭ ‬احترام‭ ‬السلطة‭ ‬بطريقة‭ ‬عادلة‭ ‬وآمنة‭.‬



طريق‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬البحرين

من‭ ‬جانبه‭ ‬تحدث‭ ‬نوار‭ ‬عبدالله‭ ‬المطوع،‭ ‬مستشار‭ ‬شؤون‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬مميزة‭ ‬استعرض‭ ‬فيها‭ ‬مشروع‭ (‬طريق‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ) ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭
‬يحوي‭ (‬25‭) ‬جهة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعريف‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والمعنيين‭ ‬والوفود‭ ‬الرسمية‭ ‬الزائرة‭ ‬بإنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ودور‭ ‬الجهات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ (‬طريق‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭) ‬في‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬الأساسية‭ ‬وصون‭ ‬كرامته‭ ‬وترسيخ‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تزويدهم‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابعة‭ ‬لكل‭ ‬جهة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬شهدت‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ (‬العَقدين‭ ‬المُزهرين‭) ‬تحولات‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬أطر‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وترسيخ‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬وقانونية‭ ‬متكاملة‭ ‬وممارسات‭ ‬فعلية‭ ‬وعملية‭ ‬وإنشاء‭ ‬مؤسسات‭ ‬وهيئات‭ ‬عامة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬نموذجًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬والنماء‭ ‬والإصلاح‭ ‬والحريات‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬خلال‭ ‬ورقة‭ ‬العمل‭ ‬دور‭ (‬أجهزة‭ ‬الرقابة‭) ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتطبيقها‭ ‬للمعايير‭ ‬القانونية‭ ‬والحقوقية‭ ‬في‭ ‬سلوك‭ ‬الشرطة‭ ‬والتفتيش‭ ‬على‭ ‬السجون‭ ‬والإصلاحيات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬النوعي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬مثل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات،‭ ‬ومفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬ووحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬وجميع‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬مدرجة‭ ‬على‭ (‬طريق‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭) ‬وحققت‭ ‬نجاحات‭ ‬مشهودة‭ ‬منذ‭ ‬نشأتها‭ ‬وهي‭ ‬تعكس‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬سلوك‭ ‬الشرطة‭ ‬والتفتيش‭ ‬على‭ ‬السجون‭ ‬والإصلاحيات‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬2022-‭ ‬2026‭)‬،‭ ‬وخاصة‭ ‬المشاريع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬النوعي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬مشاريع‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬آليات‭ ‬الحماية‭ ‬الوطنية‭ ‬والعدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬الخاصة‭ ‬بإنفاذ‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬وتفعيل‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬والمساءلة‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬مستعرضا‭ ‬نماذج‭ ‬للمشاريع‭ ‬والجهات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والشركاء‭ ‬المنفذين‭ ‬لهذه‭ ‬المشاريع‭ ‬وفق‭ ‬مؤشرات‭ ‬قياس‭ ‬محددة‭ ‬حققت‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة‭ ‬وتركت‭ ‬أثرا‭.‬

التعاون‭ ‬الدولي

وتناولت‭ ‬أولى‭ ‬جلسات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الدولية‭ ‬بين‭ ‬أجهزة‭ ‬العدالة‭ ‬ذات‭ ‬التخصص‭ ‬النوعي،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭ ‬حول‭ ‬إنجازات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أنشئت‭ ‬كنتاج‭ ‬للنهضة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬أتت‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬إذ‭ ‬راعت‭ ‬كل‭ ‬مؤسسة‭ ‬حسب‭ ‬أهدافها‭ ‬توجهات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتصاقها‭ ‬بمجال‭ ‬مواجهة‭ ‬الجريمة‭ ‬وشرعية‭ ‬الإجراء‭.‬

وبيّن‭ ‬النعيمي‭ ‬توجه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالخبرات‭ ‬الدولية‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والتجارب،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬دليل‭ ‬استرشادي‭ ‬بين‭ ‬النيابات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬الخبرات‭ ‬والزيارات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعاون‭ ‬النيابة‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬النواب‭ ‬العموم‭ ‬العرب‭ ‬ورؤساء‭ ‬هيئات‭ ‬الادعاء‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عقد‭ ‬الورش‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬العمل،‭ ‬مع‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬التثقيف‭ ‬والتدريب،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالحوكمات‭ ‬العالية‭ ‬وتطبيق‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة،‭ ‬عن‭ ‬أهداف‭ ‬الوحدة،‭ ‬واعتبرها‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬وهي‭ ‬تشكل‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬لكونها‭ ‬جهة‭ ‬قضائية‭ ‬مستقلة‭ ‬ضمن‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬بالبلاد،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬أنشئت‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬2012،‭
‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬الأجهزة‭ ‬القليلة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تباشر‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬ادعاءات‭ ‬التعذيب‭ ‬وإساءة‭ ‬المعاملة،‭ ‬وتعكس‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬المبذولة‭ ‬لمواجهة‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم،‭ ‬مستعرضًا‭ ‬أقسام‭ ‬الوحدة‭ ‬التي‭ ‬تتنوع‭ ‬بين‭ ‬شعبة‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬والدعم‭ ‬النفسي،‭ ‬وشعبة‭ ‬المعلومات‭ ‬والأعمال‭ ‬الإدارية،‭ ‬وشعبة‭ ‬التحقيق،‭ ‬وشعبة‭ ‬الاتصال‭ ‬والإعلام‭ ‬وشعبة‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية،‭ ‬وشعبة‭ ‬شؤون‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬والشهود‭.‬

السجون‭ ‬المفتوحة

وفي‭ ‬جلسة‭ ‬أخرى‭ ‬حول‭ ‬محور‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬ومجالات‭ ‬رعاية‭ ‬النزلاء‭ ‬والمحتجزين‭ ‬بالبحرين،‭ ‬والتي‭ ‬أدارها‭ ‬الرائد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬ناصر‭ ‬البوفلاسة‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬شعبة‭ ‬الإدارات‭ ‬الخارجية‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬التوعية‭ ‬القانونية‭ ‬بإدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تحدث‭ ‬النقيب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬حول‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬بالحرين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬كونها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأسس‭ ‬والقواعد‭ ‬التي‭ ‬تحل‭ ‬محل‭ ‬العقوبات‭ ‬الأصلية‭ (‬السالبة‭ ‬للحرية‭) ‬للمحكوم‭ ‬عليه،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬لتحقيق‭ ‬الجزاء‭ ‬التقويمي‭ ‬على‭ ‬مرتكب‭ ‬الجريمة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬القضائية‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الظروف‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬للمحكوم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضياع‭ ‬حق‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭.‬

وكشف‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬بنهاية‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬5651‭ ‬مستفيدًا،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬بـ‭ ‬261‭ ‬مستفيدا‭ ‬بنسبة‭ ‬6 % ‭ ‬من‭ ‬المجموع‭ ‬العام‭ ‬للفئة‭ ‬المعنية‭ ‬بها،‭ ‬ليزداد‭ ‬ويصل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬4399‭ ‬مستفيدا‭ ‬بنسبة‭ ‬84 % ،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬تعد‭ ‬مشروعًا‭ ‬وطنيًّا‭ ‬حضاريًّا‭ ‬متقدمًا،‭ ‬فالتوجه‭ ‬للإصلاح‭ ‬والنظرة‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬أمر‭ ‬متقدم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬مختلفة‭ ‬منها‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬وحظر‭ ‬ارتياد‭ ‬مكان‭ ‬أو‭ ‬أماكن‭ ‬محددة،‭ ‬والتعهد‭ ‬بعدم‭ ‬التعرض‭ ‬لأشخاص‭ ‬أو‭ ‬جهات‭ ‬معينة،‭ ‬والمراقبة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وإصلاح‭ ‬الضرر‭ ‬الناشئ‭ ‬عن‭ ‬الجريمة،‭ ‬وحضور‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب،‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ .‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬مراحل‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وهو‭ ‬مبنى‭ ‬معزول‭ ‬ومعد‭ ‬ويُوضع‭ ‬للسجناء‭ ‬فيه‭ ‬برنامج‭ ‬تثقيفي‭ ‬ورياضي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬الذاتية‭ ‬لديهم،‭ ‬وفي‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬يتم‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬مختلف‭ ‬فيه‭ ‬مرافق‭ ‬متعددة،‭ ‬ويكون‭ ‬للسجين‭ ‬الحرية‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬بشكل‭ ‬يومي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬بعدها‭ ‬لتنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬ويتم‭ ‬فيها‭ ‬متابعته‭ ‬ومراقبة‭ ‬انضباطه،‭ ‬ودرجة‭ ‬احترامه‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭
‬ومراقبة‭ ‬مستواه‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬النفس،‭ ‬مع‭ ‬زراعة‭ ‬فكرة‭ ‬التغيير‭ ‬الداخلي،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬فهناك‭ ‬موازنة‭ ‬بين‭ ‬حقوقه‭ ‬كشخص‭ ‬وحق‭ ‬المجتمع،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬تخريج‭ ‬أول‭ ‬دفعة‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭ .‬

تشريعات‭ ‬المملكة

وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاتجاهات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الفئات‭ ‬الأولى‭ ‬بالرعاية‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الإصلاحية‭ ‬ودور‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬قالت‭ ‬زينب‭ ‬سلمان‭ ‬العويناتي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إن‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة،‭ ‬تضمن‭ ‬رفع‭ ‬سن‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬سنة،‭ ‬وإنشاء‭ ‬محاكم‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬المختصة‭ ‬بالفصل‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬يتهم‭ ‬فيها‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تجاوزوا‭
‬الخامسة‭ ‬عشرة،‭ ‬وإنشاء‭ ‬اللجنة‭ ‬القضائية‭ ‬للطفولة‭ ‬والتي‭ ‬تختص‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬تعرض‭ ‬الطفل‭ ‬للخطر‭ ‬أو‭ ‬إساءة‭ ‬المعاملة،‭ ‬كما‭ ‬نص‭ ‬أن‭ ‬يعاون‭ ‬محاكم‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬واللجنة‭ ‬القضائية‭ ‬للطفولة‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والنفسية‭. ‬

أما‭ ‬بولا‭ ‬جاك‭ ‬مستشار‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬ NI ‭-‬ CO ‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭.. ‬فأشادت‭ ‬بتوافق‭ ‬قوانين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتماشية‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬العالمية‭ ‬والتوجهات‭ ‬الحديثة،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬تشريع‭ ‬البحرين‭ ‬المتعلق‭ ‬بالطفل‭ ‬يعتبر‭ ‬تقدميًا‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وبيّنت‭ ‬أهمية‭ ‬الحماية‭ ‬وتوفير‭ ‬الرفاه‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬المهمة‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬مبادئ‭ ‬فينيسيا‭ ‬ومبادئ‭ ‬مكاتب‭ ‬التظلمات،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬لجان‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متخصصة‭ ‬ممن‭ ‬توكل‭ ‬إليهم‭ ‬هذه‭ ‬المسؤولية،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬عند‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬بمهمة‭ ‬البحث‭ ‬والدراسة‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭. ‬وأكدت‭ ‬دور‭ ‬المفوضين‭ ‬الخاصين‭ ‬بالأطفال‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬منظومة‭ ‬العمل،‭ ‬مستعرضة‭ ‬بعض‭ ‬المواثيق‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬وضمان‭ ‬استقلالية‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬وضمان‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال،‭ ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬المطبقة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعتبر‭ ‬مهمة،‭ ‬وتدل‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬كبير‭ ‬بضرورة‭ ‬تطوير‭ ‬التشريع‭. ‬وأشادت‭ ‬بوجود‭ ‬مفوض‭ ‬خاص‭ ‬بالطفل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وختمت‭ ‬بتوضيح‭ ‬القواعد‭ ‬واللوائح‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬تطبيقها‭ ‬نحو‭ ‬الطفل،‭ ‬واستعرضت‭ ‬دليلا‭ ‬من‭ ‬ Nico ‭ ‬يذكر‭ ‬بالتطوير‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وتحدثت‭ ‬الدكتورة‭ ‬حورية‭ ‬عباس‭ ‬الديري‭ ‬المفوض‭ ‬الخاص‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬تقدم‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التشريعات‭ ‬المحلية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطفل،‭ ‬فالطفل‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬هو‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬18‭ ‬سنة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬متفق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل‭.‬

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