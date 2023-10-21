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العاهل وملك الأردن يؤكدان ضرورة توحيد الجهود العربية لوقف التصعيد في غزة

10/21/2023 7:12:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مع‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ابن‭ ‬الحسين‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬للسلام‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لبحث‭ ‬التطورات‭ ‬ومستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والتي‭ ‬عقدت‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الجديدة‭ ‬بالقاهرة‭.‬

وأكد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وجلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬لقائهما‭ ‬ضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬العربية‭ ‬وتوحيدها‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وأولوية‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لوقف‭ ‬الصراع‭ ‬فورا،‭ ‬والسماح‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬ورفع‭ ‬الحصار،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وأخوه‭ ‬جلالة‭ ‬ملك‭ ‬الأردن‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬القائم‭ ‬سيؤدي‭ ‬بالمنطقة‭ ‬إلى‭ ‬منزلق‭ ‬خطير،‭ ‬ودوامة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العنف‭. ‬

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