العاهل وملك الأردن يؤكدان ضرورة توحيد الجهود العربية لوقف التصعيد في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال قمة القاهرة للسلام التي استضافتها جمهورية مصر العربية الشقيقة لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية والتي عقدت أمس في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.
وأكد حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم وجلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائهما ضرورة تكثيف بذل الجهود العربية وتوحيدها لوقف التصعيد في غزة، وأولوية العمل مع المجتمع الدولي لوقف الصراع فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار، وحماية المدنيين.
كما شدد جلالة الملك المعظم وأخوه جلالة ملك الأردن على أن استمرار التصعيد القائم سيؤدي بالمنطقة إلى منزلق خطير، ودوامة جديدة من العنف.
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