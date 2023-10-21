الجامعة العربية المفتوحة تحتفل بتخريج الفوج الـ16 لطلبة البكالوريوس والـ7 للماجستير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخريجون: سنوات ختامها عطاء
كتبت زينب إسماعيل :
تصوير : عبدالأمير السلاطنة
احتفلت الجامعة العربية المفتوحة الخميس (19 اكتوبر 2023) بتخريج الفوج 16 من طلبة البكالوريوس والفوج 7 لطلبة الماجستير، وذلك بحضور سعادة د. محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.
نوه سعادة الوزير بالدور الذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي في تخريج الكفاءات من أبناء الوطن ممن يسهمون في مسيرة التنمية الشاملة في المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنّ المملكة بقيادتها الحكيمة راهنت على الارتقاء بمنظومة التعليم وتحديث البنية التحتية التعليمية ووضعت الاستراتيجيات اللازمة من أجل التوسع في قطاع التعليم العالي، وفتحت المجال للقطاع الخاص للاستثمار فيه، إيماناً منها بأهمية هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في رفد الاقتصاد الوطني بالكفاءات المؤهلة والمزودة بمهارات القرن الحادي والعشرين والتي تمثل الثروة الحقيقية للوطن.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الأمناء الجامعة العربية المفتوحة ورئيس برنامج الخليج العربي «أجفند» في كلمة له خلال الحفل: «نحتفل اليوم بتخريج طلابنا وطالباتنا من الجامعة، في استمرار لمسيرتها في تزويد طلابها بالعلم ليكونوا عناصر منتجة في مجتمعاتهم، ومسهمين فاعلين في تنميتها، وهي مسيرة تدين بالكثير إلى الدعم المستمر والرعاية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحكومته الرشيدة».
وأضاف: «اليوم وبعد مرور عقدين من الزمن على تأسيس الجامعة، نستذكر مؤسسها الراحل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز، الذي أطلقها برؤية فريدة تهدف إلى تزويد الشباب في الدول العربية بفرص التعليم العالي عبر مؤسسة تنموية غير ربحية تتخطى العوائق الاقتصادية والاجتماعية، الزمانية والمكانية، باستخدام وتوظيف التقنية».
وأكد رئيس الجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي د. محمد الزكري «استمرارية الجامعة في تحقيق رسالتها التي رسمها المؤسس الراحل الوالد صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز، ويواصل مسيرته ابنه البار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، الساعية لتوفير تعليم نوعي ذي جودة عالية في البحرين، ليسهموا في التنمية الشاملة متسلحين بالمعارف والعلوم التي اكتسبوها خلال دراستهم الجامعية».
وتحدث رئيس الجامعة - البحرين، د. غرم الله الغامدي عن تطور البرامج، مضيفا: «أصبح لدينا 8 برامج بعد أن كانت 3 فقط قبل عام 2019-2020 بزيادة بلغت 267% من ضمنها تخصصات العصر في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم البيانات. وهناك برنامج آخر تحت الدراسة لدى مجلس التعليم العالي، وهو ماجستير الأمن السيبراني بالشراكة مع الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة شريكنا الاستراتيجي».
وصرح عن إطلاق برامج جديدة يحتاج إليها سوق العمل بعد تنفيذ دراسات الجدوى وموافقة مجلس التعليم العالي، مشيرا إلى دور الجامعة بتهيئة الخريجين لسوق العمل من خلال برامج تدريبية بالتعاون مع كامبريدج، وكذلك سفارة الولايات المتحدة في البحرين.
وقالت الخريجة زهراء عبدالسلام في كلمة لها: «سنوات كان ختامها عطاء آخر يكتب للجامعة سطره كوكبة من خيرة الأكاديميين والإداريين الذين بذلوا جهدهم من أجلنا، لمسنا عونهم مصحوبين بالجودة ووضوح الرؤية وبعد النظر وحرصهم على الإتقان وصولا إلى التميز».
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