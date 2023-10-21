استقالات جماعية للصحفيين الفلسطينيين من هيئة الإذاعة البريطانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن عدد من الصحفيين المتعاملين مع مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» البريطانية والمسؤولين عن تغطية الأوضاع في فلسطين المحتلة تقديم استقالة جماعية اعتراضا على رفض إدارة الـ«بي بي سي» نقل الأخبار الحقيقية المرسلة إلى المحطة.
وقال أحد أعضاء الطاقم المراسل في مداخلة هاتفية: إن عددنا 12 صحفيا ومراسلا، وإننا نعلن استقالاتنا لعدم عرض التقارير التي نقوم ببثها لنقل الواقع الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ولتبني الفكرة الصهيونية، لافتا إلى أن إدارة بي بي سي تقوم بالضغط عليهم للتراجع عن الاستقالة.
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» شهدت عدة استقالات لمساهمتها في قصف مستشفى المعمداني.
واعتبر عدد من مستخدمي موقع X (تويتر سابقا) أن التقرير الذي نشرته محطة بي بي سي بعنوان «هل تبني حماس الأنفاق أسفل المستشفيات والمدارس؟» مسؤولا بشكل غير مباشر عن قيام إسرائيل بقصف مستشفى المعمداني.
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