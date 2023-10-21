استقالات جماعية للصحفيين الفلسطينيين من هيئة الإذاعة البريطانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬الطاقم‭ ‬المراسل‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬هاتفية‭: ‬إن‭ ‬عددنا‭ ‬12‭ ‬صحفيا‭ ‬ومراسلا،‭ ‬وإننا‭ ‬نعلن‭ ‬استقالاتنا‭ ‬لعدم‭ ‬عرض‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬نقوم‭ ‬ببثها‭ ‬لنقل‭ ‬الواقع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ولتبني‭ ‬الفكرة‭ ‬الصهيونية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬تقوم‭ ‬بالضغط‭ ‬عليهم‭ ‬للتراجع‭ ‬عن‭ ‬الاستقالة‭.‬

وذكرت‭ ‬قناة‭ ‬القاهرة‭ ‬الإخبارية‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬شهدت‭ ‬عدة‭ ‬استقالات‭ ‬لمساهمتها‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬مستشفى‭ ‬المعمداني‭.‬

واعتبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬موقع‭ ‬ X ‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬أن‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬محطة‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬هل‭ ‬تبني‭ ‬حماس‭ ‬الأنفاق‭ ‬أسفل‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس؟‮»‬‭ ‬مسؤولا‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬مستشفى‭ ‬المعمداني‭. ‬