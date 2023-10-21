مع ختام أعمال ((جيتكس 2023))..((هواوي)) تطلق تقرير ((مقرات العمل الذكية صفرية الانبعاثات))

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«هواوي كلاود ستاك» أكثر سلاسل إنتاج الذكاء الاصطناعي اكتمالا في قطاع الحلول السحابية





شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭ ‬في‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2023،‭ ‬الحدث‭ ‬التكنولوجي‭ ‬الأضخم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬نشر‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬موسعة‭ ‬ستعيد‭ ‬صياغة‭ ‬مستقبل‭ ‬مقرات‭ ‬العمل‭ ‬الرقمية‭ ‬الذكية‭ ‬صفرية‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬2023‭. ‬ويسلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المفاهيم‭ ‬والحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمسارات‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬مقرات‭ ‬العمل‭ ‬الذكية،‭ ‬ويوفر‭ ‬دليلاً‭ ‬شاملاً‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬تخطيط‭ ‬وبناء‭ ‬وتشغيل‭ ‬مقرات‭ ‬العمل‭ ‬الذكية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬دورة‭ ‬حياتها‭.‬

وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬التقرير‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2023‭ ‬بحضور‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬ديفيد‭ ‬شي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬أعمال‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬إنتربرايز‮»‬‭ ‬لقطاع‭ ‬المشاريع‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬ولي‭ ‬ينغ،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬مبيعات‭ ‬تسويق‭ ‬وحلول‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭.‬

ويرسم‭ ‬التقرير‭ ‬مساراً‭ ‬لتطوير‭ ‬مقرات‭ ‬العمل‭ ‬الذكية،‭ ‬ويحدد‭ ‬مواصفات‭ ‬مقرات‭ ‬العمل‭ ‬الذكية‭ ‬المستقبلية،‭ ‬ويقدم‭ ‬نموذجاً‭ ‬ومخططاً‭ ‬أولياً‭ ‬لمقرات‭ ‬العمل‭ ‬الذكية‭ ‬صفرية‭ ‬الانبعاثات‭. ‬ويستكشف‭ ‬التقرير‭ ‬أيضاً‭ ‬إمكانية‭ ‬مساهمة‭ ‬هذه‭ ‬المقرات‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بسرعة‭ ‬وجودة‭ ‬عاليين،‭ ‬وفي‭ ‬تحقيق‭ ‬استراتيجية‭ ‬صفر‭ ‬كربون،‭ ‬وإنشاء‭ ‬عالمٍ‭ ‬ذكي‭ ‬ومتصل‭ ‬بالكامل‭.‬

بوصفها‭ ‬دولاً‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المدن‭ ‬الذكية‭ ‬المستدامة‭ ‬ومبادرات‭ ‬المباني‭ ‬الخضراء،‭ ‬حققت‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬المتوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬تقدماً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬التنمية‭ ‬الرقمية‭ ‬والذكية‭ ‬ومنخفضة‭ ‬الكربون‭. ‬وتبدي‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭ ‬استعدادها‭ ‬لضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬لبناء‭ ‬مقرات‭ ‬عمل‭ ‬ذكية‭ ‬توفر‭ ‬سوية‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الأمان‭ ‬والتخصيص‭ ‬والاستدامة،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬عملائها‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬ديفيد‭ ‬شي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬أعمال‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬إنتربرايز‮»‬‭ ‬لقطاع‭ ‬المشاريع‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭: ‬‮«‬أصدرت‭ ‬الشركة‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬مقرات‭ ‬العمل‭ ‬الذكية‭ ‬صفرية‭ ‬الانبعاثات‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يصف‭ ‬رحلة‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬المقرات‭. ‬ويهدف‭ ‬تعاون‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬إلى‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬مستقبلٍ‭ ‬ذكي‭ ‬مدعوم‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والتجارب‭ ‬الرقمية‭.‬

وتعمل‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عملائها‭ ‬وشركائها‭ ‬والشركات‭ ‬الاستشارية‭ ‬لمشاركة‭ ‬التجربة‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬تشييد‭ ‬وتشغيل‭ ‬مقرات‭ ‬عمل‭ ‬ذكية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تطويرها‭ ‬إلى‭ ‬مقرات‭ ‬ذكية‭ ‬ومنخفضة‭ ‬الكربون‭ ‬أيضاً‭.‬

ونظراً‭ ‬لدورها‭ ‬الحيوي‭ ‬كمراكز‭ ‬رئيسية‭ ‬للعمل‭ ‬والمعيشة،‭ ‬تعتبر‭ ‬مقرات‭ ‬العمل‭ ‬الذكية‭ ‬أحد‭ ‬الشرايين‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وفق‭ ‬السرعة‭ ‬والجودة‭ ‬العالية‭ ‬المطلوبة،‭ ‬والمجال‭ ‬الأبرز‭ ‬لتحقيق‭ ‬استراتيجية‭ ‬صفر‭ ‬كربون‭ ‬وبناء‭ ‬عالمٍ‭ ‬ذكي‭ ‬متصل‭. ‬وتحرص‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عملائها‭ ‬وشركائها‭ ‬ونخبة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الاستشارية‭ ‬المتخصصة‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬التجربة‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تشييد‭ ‬وتشغيل‭ ‬مقرات‭ ‬عمل‭ ‬ذكية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تطويرها‭ ‬إلى‭ ‬مقرات‭ ‬ذكية‭ ‬ومنخفضة‭ ‬الكربون‭ ‬أيضاً‭.‬

وقدمت‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬خدماتها‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬عميل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مقرات‭ ‬العمل‭ ‬الحكومية،‭ ‬والمكتبية،‭ ‬والرياضية،‭ ‬والجامعية‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬عملها‭ ‬ضمن‭ ‬سوق‭ ‬مقرات‭ ‬العمل‭ ‬البالغة‭ ‬قيمتها‭ ‬تريليون‭ ‬دولار،‭ ‬ستعمل‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬محفظة‭ ‬تنافسية‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬مقرات‭ ‬العمل‭ ‬الرقمية‭ ‬الذكية‭ ‬صفرية‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتها‭ ‬وتقنياتها‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬عملائها‭.‬

تعد‭ ‬الرقمنة‭ ‬اليوم‭ ‬محركاً‭ ‬عالمياً‭ ‬للابتكار‭ ‬والتحولات‭ ‬التطويرية‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والصناعات،‭ ‬وتمثل‭ ‬مؤشراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬لقوة‭ ‬الدول‭ ‬ومدى‭ ‬مواكبتها‭ ‬لركب‭ ‬الحداثة‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬الاستدامة‭. ‬وبدورها،‭ ‬تجسد‭ ‬المدن‭ ‬الذكية‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬كل‭ ‬دولة،‭ ‬وأصبحت‭ ‬محوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬للتنافس‭. ‬وتعتبر‭ ‬مقرات‭ ‬العمل‭ ‬بمثابة‭ ‬بنىً‭ ‬تحتية‭ ‬أساسية‭ ‬للمدن‭ ‬وميدان‭ ‬تجارب‭ ‬للمدن‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬للتطور‭ ‬إلى‭ ‬مدنٍ‭ ‬رقمية‭ ‬ذكية‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬المدن‭ ‬الذكية‭ ‬الطموحة،‭ ‬تعكف‭ ‬الحكومات‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬مقرات‭ ‬عمل‭ ‬ذكية‭ ‬وإرساء‭ ‬عمليات‭ ‬تطوير‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة‭ ‬وصفرية‭ ‬الكربون،‭ ‬وتتسم‭ ‬بالمرونة‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬كشفت‭ ‬وحدة‭ ‬الأعمال‭ ‬السحابية‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬كلاود‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2023‮»‬‭ ‬عن‭ ‬عروضها‭ ‬السحابية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬السحابية‭ ‬الشاملة‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬كخدمة‮»‬‭ ‬وتستهدف‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتطوير‭ ‬أعمال‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والصناعات‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬الشركة‭ ‬عنه‭ ‬نموذج‭ ‬بانجو‭ ‬ Pangu ‭ ‬3.0‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬النموذج‭ ‬العربي‭ ‬التجاري‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬المدرب‭ ‬مسبقاً‭ ‬مع‭ ‬مئات‭ ‬المليارات‭ ‬من‭ ‬المؤشرات،‭ ‬ويتفوق‭ ‬على‭ ‬النماذج‭ ‬المماثلة‭ ‬بعشرات‭ ‬المرات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬قدرات‭ ‬الفهم‭ ‬وتوليد‭ ‬الاستجابات‭. ‬ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬السحابة‭ ‬العامة‭ ‬والمحلية،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬المرونة‭ ‬والاستقلالية‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬النموذج‭ ‬واستفادة‭ ‬العملاء‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬قدراته‭.‬

يتماشى‭ ‬نهج‭ ‬هواوي‭ ‬السحابي‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬شركة‭ ‬برايس‭ ‬ووتر‭ ‬هاوس‭ ‬كوبرز‭ ‬العالمية‭ ‬حول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تناولت‭ ‬تنامي‭ ‬فكرة‭ ‬تبني‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭.‬7‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬وتسعى‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬كلاود‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحلول‭ ‬والمنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للعملاء‭ ‬والشركاء‭ ‬توفير‭ ‬آليات‭ ‬عملية‭ ‬لدمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬وخدمة‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سيناريوهات‭ ‬الأعمال‭ ‬الصناعية‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬بناء‭ ‬الأسس‭ ‬السحابية‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬تسارع‭ ‬وتيرة‭ ‬تطور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ومردوده‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمشاريع‭ ‬بمختلف‭ ‬فئاتها‭. ‬وقال‭ ‬فرانك‭ ‬داي،‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬كلاود‮»‬‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭: ‬‮«‬نحرص‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تسارعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬لانتشار‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أن‭ ‬ندعم‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أعمالهم‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمونها‭ ‬لعملائهم‭. ‬ونقوم‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خبراتنا‭ ‬المعمقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دمج‭ ‬قدرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مع‭ ‬تقنيات‭ ‬وحلول‭ ‬أخرى‭ ‬متقدمة‭ ‬كالسحابة‭ ‬والشبكات‭ ‬السريعة‭ ‬وغيرها‭. ‬ونحرص‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬نظام‭ ‬إيكولوجي‭ ‬شامل‭ ‬ومتكامل‭ ‬للسحابة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬بحسب‭ ‬متطلبات‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬وأولوياتها‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬زو‭ ‬جانغاو،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬لقطاع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬كلاود‮»‬‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أصبح‭ ‬جزءاً‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬ويؤثر‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬أنماط‭ ‬المعيشة‭ ‬كونه‭ ‬يتغلغل‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬مناحي‭ ‬حياتنا‭. ‬والجيد‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬تبني‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬يشهد‭ ‬تحولاً‭ ‬سريعاً‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بظهور‭ ‬النماذج‭ ‬الضخمة‭ ‬الخاضعة‭ ‬للتدريب‭ ‬الدقيق‭ ‬عبر‭ ‬مجموعات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭. ‬وتحتل‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬كلاود‮»‬‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬هذا‭ ‬التحول،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬تقدم‭ ‬تقني،‭ ‬بل‭ ‬يشكل‭ ‬تحولاً‭ ‬أساسياً‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬مستقبل‭ ‬القطاعات‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬بتنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للقطاعات‮»‬،‭ ‬تحتضن‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬كلاود‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬مشروع‭ ‬متخصص‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وتعتبر‭ ‬النماذج‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الشركة‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬بانجو‭ ‬الحل‭ ‬الأكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬لمعالجة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬العملية‭ ‬لمجموعة‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬سيناريوهات‭ ‬الأعمال‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تدريب‭ ‬نماذج‭ ‬بانجو‭ ‬مسبقاً‭ ‬باستخدام‭ ‬مجموعات‭ ‬بيانات‭ ‬مفتوحة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬قطاعات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المالي،‭ ‬والحكومي،‭ ‬والأرصاد‭ ‬الجوية،‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬والتعليم‭ ‬والسيارات،‭ ‬والمرافق،‭ ‬ويتجاوز‭ ‬حجم‭ ‬البيانات‭ ‬لكل‭ ‬قطاع‭ ‬50‭ ‬مليار‭ ‬رمز‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭ ‬اختتمت‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2023‮»‬‭ ‬كراعٍ‭ ‬ذهبي،‭ ‬واستعرضت‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬المعرض‭ ‬توجهاتها‭ ‬الجديدة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬لتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بالتماشي‭ ‬مع‭ ‬اغتنام‭ ‬الفرص‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مدعوماً‭ ‬بحلول‭ ‬السحابة،‭ ‬وقدرات‭ ‬الشبكات‭ ‬المتقدمة‭ ‬والتقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬للطاقة‭. ‬وبوصفها‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬للمعرض‭ ‬‮«‬وادي‭ ‬جيتكس‭ ‬السيبراني‮»‬،‭ ‬تغتنم‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لاستعراض‭ ‬قدراتها‭ ‬وحلولها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭.‬