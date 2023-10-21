توضيح حول دوام المدارس يوم الاحد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان دوام المدارس الحكومية والخاصة ليوم غد الاحد كالمعتاد .
وأعلنت مدارس خاصة يومي الاربعاء والخميس عن انتهاء الدوام المدرسي مبكراً ، وارسلت رسائل لأولياء الأمور لأخذ ابنائهم من المدارس بالرغم من ان العديد من هذه المدارس بعيدة عن مواقع السفارات التي تشهد وقفات .
وكانت وزارة التربية والتعليم نفت صدور أية قرارات بشأن تعليق دوام المدارس يومي الأربعاء والخميس مؤكدة على سير دوام كافة المدارس بشكل طبيعي .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN21102023000208011052ID1107281172
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.