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توضيح حول دوام المدارس يوم الاحد

10/21/2023 3:15:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان دوام المدارس الحكومية والخاصة ليوم غد الاحد كالمعتاد .

وأعلنت مدارس خاصة يومي الاربعاء والخميس عن انتهاء الدوام المدرسي مبكراً ، وارسلت رسائل لأولياء الأمور لأخذ ابنائهم من المدارس بالرغم من ان العديد من هذه المدارس بعيدة عن مواقع السفارات التي تشهد وقفات .
وكانت وزارة التربية والتعليم نفت صدور أية قرارات بشأن تعليق دوام المدارس يومي الأربعاء والخميس مؤكدة على سير دوام كافة المدارس بشكل طبيعي .

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