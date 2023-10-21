إربد: 900 وحدة دم تبرعا لغزة

إربد: 900 وحدة دم تبرعا لغزة
التاريخ
10/21/2023 3:15:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بلغ عدد وحدات الدم المتبرع بها في ختام حملة لدعم غزة 900 وحدة، بحسب مديرة بنك دم إقليم الشمال الدكتورة دعاء الطاهات.
وقالت الطاهات إن الحملة شهدت حماسا وتجاوبا من المجتمع المحلي للمساهمة في عملية التبرع .
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