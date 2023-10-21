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الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في أريحا

10/21/2023 3:15:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من تواجدها العسكري في محيط مدينة أريحا.
وافادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال تواصل إقامة حواجزها العسكرية عند مداخل أريحا الرئيسية، ومنها المدخل الشرقي "البوابة الصفراء"، والجنوبي "شارع القدس" والشماليين منذ صباح اليوم وتفتيش المركبات.
وأضافت المصادر، أن هناك حشودات عسكرية إسرائيلية على الطرق الفرعية والالتفافية بمحيط أريحا وتفتيش للمركبات والهويات.

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