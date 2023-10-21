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الملك يعود إلى أرض الوطن

10/21/2023 3:15:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم السبت، بعد أن شارك في قمة القاهرة للسلام، التي استضافتها جمهورية مصر العربية، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.

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