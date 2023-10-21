الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابين من مخيم جنين واقتحمت بلدة يعبد .
وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين فادي بسام الهندي، وبسام رائد الهندي واستولت على شاحنة لنقل المركبات على حاجز عسكري مفاجئ أقامته بالقرب من مفرق بلدة عرابة جنوب جنين.
كما اقتحمت تلك القوات بلدة يعبد جنوب غرب جنين ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل البلدة وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات .
MENAFN21102023000208011052ID1107281165
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.