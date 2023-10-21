الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطنين فلسطينيين من بلدتي طلوزة وعصيرة الشمالية، شمال وشرق نابلس.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية طلوزة شرقا، واعتقلت الشاب الفلسطيني براء عماد صلاحات.
وشهدت القرية مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت قنابل الغاز السام والرصاص الحي، باتجاههم، دون ان يبلغ عن إصابات.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية، واعتقلت الاسير المحرر ادهم سوالمة، عقب مداهمة منزل ذويه.
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