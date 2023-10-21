الاحتلال يخشى من تسلل مسيرة باتجاه الجولان
التاريخ
10/21/2023 3:15:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن جيش الاحتلال يخشى من تسلل طائرة مسيرة بإتجاه الجولان المحتل.
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