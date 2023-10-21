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الاحتلال يعتدي على مزارعين في جنين

10/21/2023 3:15:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتدت قوات الاحتلال الإسرئيلي، مساء اليوم السبت، على مزارعين في قرية زبوبا غرب جنين، وأطلقت الرصاص صوبهم، ومنعتهم من وصول أراضيهم الزراعية المحاذية لجدار الفصل والتوسّع العنصري.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون بأراضيهم المحاذية لجدار الفصل والتوسّع العنصري المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين غرب جنين.




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