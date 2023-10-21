الاحتلال يعتدي على مزارعين في جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتدت قوات الاحتلال الإسرئيلي، مساء اليوم السبت، على مزارعين في قرية زبوبا غرب جنين، وأطلقت الرصاص صوبهم، ومنعتهم من وصول أراضيهم الزراعية المحاذية لجدار الفصل والتوسّع العنصري.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون بأراضيهم المحاذية لجدار الفصل والتوسّع العنصري المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين غرب جنين.
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