الحرس الثوري الإيراني ينتقل للحدود الإسرائيلية

الحرس الثوري الإيراني ينتقل للحدود الإسرائيلية
التاريخ
10/21/2023 3:15:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم السبت، إن الحرس الثوري الإيراني بدأ بنقل بعض أعضائه من دير الزور إلى الحدود الإسرائيلية.
وتابعت الصحيفة أن ذلك يثير مخاوف الولايات المتحدة .
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