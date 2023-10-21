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الحرس الثوري الإيراني ينتقل للحدود الإسرائيلية

10/21/2023 3:15:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم السبت، إن الحرس الثوري الإيراني بدأ بنقل بعض أعضائه من دير الزور إلى الحدود الإسرائيلية.
وتابعت الصحيفة أن ذلك يثير مخاوف الولايات المتحدة .

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