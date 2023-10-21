التربية والبكالوريا تتفقان على تطبيق برنامج الدبلوم بمدارس الملك عبدالله للتميز
التاريخ
10/21/2023 3:15:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت وزارة التربية والتعليم ومنظمة البكالوريا الدولية اتفاقية تفاهم لتطبيق برنامج دبلوم البكالوريا الدولية في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز.
ووقع الاتفاقية عن الوزارة وزيرها الدكتور عزمي محافظة، وعن البكالوريا الدولية مديرها العام أولي بيكا هاينونن.
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