بايدن يتعهد بإقامة نظام عالمي جديد فيه مستقبل أفضل للشرق الأوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن البشرية بحاجة إلى نظام عالمي جديد، مؤكدا أن الأمريكيين سيكونون قادرين على بنائه "إذا كان لديهم ما يكفي من الجرأة والثقة بالنفس".
وقال بايدن: "أعتقد أنه لدينا فرصة، إذا كنا جريئين بما فيه الكفاية وواثقين بما فيه الكفاية، لتوحيد العالم كما لم يحدث من قبل".
وأضاف: "لقد أمضينا 50 عاما في فترة ما بعد الحرب حيث عملت (الولايات المتحدة) بشكل جيد جدا، نحن بحاجة إلى نظام عالمي جديد ".
كما أشار بايدن إلى أن توحيد البشرية بشروط جديدة "سيوسع آفاق السلام، ولن يقللها."
يذكر أن بايدن وجه في وقت سابق، طلبا عاجلا إلى الكونغرس لتمويل الدعم لأوكرانيا وإسرائيل، بما فيه المساعدات العسكرية.
وقال بايدن إن "الولايات المتحدة وشركاءها يعملون من أجل مستقبل أفضل للشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن ذلك سيفيد المنطقة والولايات المتحدة على حد سواء.
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