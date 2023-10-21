بايدن يتعهد بإقامة نظام عالمي جديد فيه مستقبل أفضل للشرق الأوسط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن البشرية بحاجة إلى نظام عالمي جديد، مؤكدا أن الأمريكيين سيكونون قادرين على بنائه "إذا كان لديهم ما يكفي من الجرأة والثقة بالنفس".

وقال بايدن: "أعتقد أنه لدينا فرصة، إذا كنا جريئين بما فيه الكفاية وواثقين بما فيه الكفاية، لتوحيد العالم كما لم يحدث من قبل".

وأضاف: "لقد أمضينا 50 عاما في فترة ما بعد الحرب حيث عملت (الولايات المتحدة) بشكل جيد جدا، نحن بحاجة إلى نظام عالمي جديد ".

كما أشار بايدن إلى أن توحيد البشرية بشروط جديدة "سيوسع آفاق السلام، ولن يقللها."

يذكر أن بايدن وجه في وقت سابق، طلبا عاجلا إلى الكونغرس لتمويل الدعم لأوكرانيا وإسرائيل، بما فيه المساعدات العسكرية.

وقال بايدن إن "الولايات المتحدة وشركاءها يعملون من أجل مستقبل أفضل للشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن ذلك سيفيد المنطقة والولايات المتحدة على حد سواء.