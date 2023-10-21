إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم السبت، في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.
وأفاد مصدر، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم، واطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، صوب المواطنين الفلسطينيين ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.
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