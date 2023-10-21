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إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

10/21/2023 3:15:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم السبت، في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.
وأفاد مصدر، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم، واطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، صوب المواطنين الفلسطينيين ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.




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