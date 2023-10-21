4 شهداء في قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في خان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
خان يونس/PNN/استشهد مساء اليوم السبت، 4 مواطنين في
قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين
في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت الوكالة الرسمية، بوصول
4 شهداء وعدد من الاصابات من عائلتي النجار وحمودة لمستشفى ناصر في مدينة خان يونس، جراء استهداف منزل لعائلة النجار بالقرب من مستشفى ناصر.
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