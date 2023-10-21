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4 شهداء في قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في خان يونس

10/21/2023 3:14:43 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) خان يونس/PNN/استشهد مساء اليوم السبت، 4 مواطنين في
قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين
في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية، بوصول
4 شهداء وعدد من الاصابات من عائلتي النجار وحمودة لمستشفى ناصر في مدينة خان يونس، جراء استهداف منزل لعائلة النجار بالقرب من مستشفى ناصر.

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