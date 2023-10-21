مجمع بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس يؤكد حق شعبنا بإقامة دولته المستقلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/أدان المجمع المقدس لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع عزة، والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
وقال المجمع في بيان صدر عنه، اليوم السبت، في ختام اجتماع ترأسه البطريرك يوحنا العاشر يازجي إن "المجمع توقف عند ما جرى ويجري في فلسطين المحتلة وما أصاب ويصيب الشعب الفلسطيني الأبي"، مشيرا الى أن موقف كنيسة أنطاكية، الذي عبرت عنه بلسان بطاركتها ومجمعها منذ أمد طويل وحتى اليوم "جلي وساطع ومعروف، ويؤكد أهمية القدس في ضمير كل مسيحي ومسلم، كما يؤكد حق العودة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة".
وأضاف، إن "الكنيسة الأنطاكية تدين الحصار المفروض اليوم على الشعب الفلسطيني وعلى قطاع غزة تحديدا وتستنكر وتشجب الإبادة الجماعية المرتكبة فيه تحت أنظار العالم".
وتابع البيان: "إن ما يجري من عنفٍ هو نتيجة عدم احترام القوانين والقرارات الدولية في تطبيق العدالة. وهو استمرارٌ لتزييف هوية الأرض والتاريخ ومحاولةٌ لطمس القضية الفلسطينية العالقة".
ودعا المجمع إلى تخصيص يوم الأحد المقبل في جميع كنائس الكرسي الأنطاكي، "لرفع الصلاة من أجل العدالة والسلام قي بلد السلام، ولجمع مساعدات من أجل إغاثة هذا الشعب المنكوب".
MENAFN21102023000205011050ID1107281153
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.