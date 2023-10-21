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مجمع بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس يؤكد حق شعبنا بإقامة دولته المستقلة

10/21/2023 3:14:42 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN/أدان المجمع المقدس لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع عزة، والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

وقال المجمع في بيان صدر عنه، اليوم السبت، في ختام اجتماع ترأسه البطريرك يوحنا العاشر يازجي إن "المجمع توقف عند ما جرى ويجري في فلسطين المحتلة وما أصاب ويصيب الشعب الفلسطيني الأبي"، مشيرا الى أن موقف كنيسة أنطاكية، الذي عبرت عنه بلسان بطاركتها ومجمعها منذ أمد طويل وحتى اليوم "جلي وساطع ومعروف، ويؤكد أهمية القدس في ضمير كل مسيحي ومسلم، كما يؤكد حق العودة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة".

وأضاف، إن "الكنيسة الأنطاكية تدين الحصار المفروض اليوم على الشعب الفلسطيني وعلى قطاع غزة تحديدا وتستنكر وتشجب الإبادة الجماعية المرتكبة فيه تحت أنظار العالم".

وتابع البيان: "إن ما يجري من عنفٍ هو نتيجة عدم احترام القوانين والقرارات الدولية في تطبيق العدالة. وهو استمرارٌ لتزييف هوية الأرض والتاريخ ومحاولةٌ لطمس القضية الفلسطينية العالقة".

ودعا المجمع إلى تخصيص يوم الأحد المقبل في جميع كنائس الكرسي الأنطاكي، "لرفع الصلاة من أجل العدالة والسلام قي بلد السلام، ولجمع مساعدات من أجل إغاثة هذا الشعب المنكوب".

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