تشييع جثمان الشهيد صهيب الصوص في بلدة بيتونيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/شيع أبناء شعبنا في بلدة بيتونيا غرب رام الله، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل صهيب إياد الصوص (15 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.
وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي برام الله، ونقل الجثمان إلى منزل العائلة لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم حمل على الأكتاف إلى مسجد البلدة، حيث أديت عليه صلاة الجنازة، قبل مواراته الثرى.
وكان الطفل صهيب الصوص قد استشهد متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال المواجهات التي اندلعت، أمس الجمعة، عند سجن "عوفر" قرب بلدة بيتونيا.
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