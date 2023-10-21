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تشييع جثمان الشهيد صهيب الصوص في بلدة بيتونيا

10/21/2023 3:14:42 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/شيع أبناء شعبنا في بلدة بيتونيا غرب رام الله، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل صهيب إياد الصوص (15 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي برام الله، ونقل الجثمان إلى منزل العائلة لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم حمل على الأكتاف إلى مسجد البلدة، حيث أديت عليه صلاة الجنازة، قبل مواراته الثرى.

وكان الطفل صهيب الصوص قد استشهد متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال المواجهات التي اندلعت، أمس الجمعة، عند سجن "عوفر" قرب بلدة بيتونيا.


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