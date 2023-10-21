عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن تضامنا مع شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن/PNN/تظاهر عشرات الآلاف من البريطانيين، مساء اليوم السبت، في العاصمة لندن، تضامنًا مع شعبنا، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وانطلقت التظاهر من أمام قوس الرخام (ماربل آرتش)، وصولا إلى ساحة البرلمان البريطاني، بمشاركة أكثر من 100 ألف متظاهر، وفقا للشرطة البريطانية.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعار "الحرية لفلسطين". كما حملوا يافطات ولافتات كتب على بعضها "الحرية لفلسطين" باللغتين العربية والإنجليزية، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، "وأوقفوا الحرب على غزة".
يذكر أن العديد من العواصم والمدن في العالم تشهد تظاهرات يومية، للتنديد بالعداون الشامل الذي يشنه الاحتلال على شعبنا، وللمطالبة بحق شعبنا في الحرية وإقامة دولته المستقلة.
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