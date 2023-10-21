عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن تضامنا مع شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN/تظاهر عشرات الآلاف من البريطانيين، مساء اليوم السبت، في العاصمة لندن، تضامنًا مع شعبنا، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وانطلقت التظاهر من أمام قوس الرخام (ماربل آرتش)، وصولا إلى ساحة البرلمان البريطاني، بمشاركة أكثر من 100 ألف متظاهر، وفقا للشرطة البريطانية.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعار "الحرية لفلسطين". كما حملوا يافطات ولافتات كتب على بعضها "الحرية لفلسطين" باللغتين العربية والإنجليزية، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، "وأوقفوا الحرب على غزة".

يذكر أن العديد من العواصم والمدن في العالم تشهد تظاهرات يومية، للتنديد بالعداون الشامل الذي يشنه الاحتلال على شعبنا، وللمطالبة بحق شعبنا في الحرية وإقامة دولته المستقلة.