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مستعمرون يعتدون على مزارعين في قبلان جنوب نابلس

10/21/2023 3:14:41 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على مزارعين من بلدة قبلان جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت
على مزارعين من البلدة، وخربت
غرف زراعية وسرقت معدات
قطف ثمار الزيتون.

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