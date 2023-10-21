مستعمرون يعتدون على مزارعين في قبلان جنوب نابلس
التاريخ
10/21/2023 3:14:41 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على مزارعين من بلدة قبلان جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت
على مزارعين من البلدة، وخربت
غرف زراعية وسرقت معدات
قطف ثمار الزيتون.
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