وقفة وسط رام الله تنديدا بعدوان الاحتلال على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/شاركت جماهير شعبنا في محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم السبت، في وقفة وسط مدينة رام الله، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة، لليوم الـ15 على التوالي.
وعقب الوقفة، انطلق المشاركون في مسيرة جابت شوارع المدينة، وسط ترديد هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومجازره المستمرة وممارسته الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا.
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