الاحتلال يشدد من إجراءته العسكرية في أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN/كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من تواجدها العسكري في محيط مدينة أريحا.
وافادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال تواصل إقامة حواجزها العسكرية عند مداخل أريحا الرئيسية، ومنها المدخل الشرقي "البوابة الصفراء"، والجنوبي "شارع القدس" والشماليين منذ صباح اليوم وتفتيش المركبات.
وأضافت المصادر، أن هناك حشودات عسكرية إسرائيلية على الطرق الفرعية والالتفافية بمحيط أريحا وتفتيش للمركبات والهوايات.
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