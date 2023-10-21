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الهلال الأحمر تواصل تقديم المساعدات العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة

10/21/2023 3:12:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتية تقديم المساعدات العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان الاحتلال الإسرائيلي عبر البر والجو والبحر لليوم الـ 14 على التوالي.
وقال المدير العام لمؤسسة «وافا» للتنمية وبناء القدرات في فلسطين محسين عطاونة لـ «كونا» إنه ومنذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة قامت جمعية الهلال الأحمر من خلال فريق متطوعين لها ومؤسسة «وافا» الدولية بتقديم الوجبات الغذائية الساخنة للأسر النازحة.
وأضاف عطاونة انه تم اعتماد مخبز الهلال الأحمر الذي يغطي بشكل يومي كمية من الخبز لمراكز الإيواء والنازحين، بالإضافة إلى توريد السولار للمستشفيات وتقديم كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن هذا التدخل كان له الأثر الطيب والفعال في التخفيف من معاناة الأسر النازحة والموجودة في المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمدارس العامة وتوفير أبسط مقومات الحياة لهم وهي الغذاء والدواء مقدما شكره الكبير للكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية الهلال الأحمر.
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه تم توريد كمية من المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية للمستشفيات الحكومية في قطاع غزة بتمويل من جمعية الهلال الأحمر، موضحا أن المشروع الممتد يتم تنفيذه من خلال كوادر «الهلال الأحمر» في القطاع ومؤسسة «وافا» الدولية.

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