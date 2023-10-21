الهلال الأحمر تواصل تقديم المساعدات العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتية تقديم المساعدات العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان الاحتلال الإسرائيلي عبر البر والجو والبحر لليوم الـ 14 على التوالي.
وقال المدير العام لمؤسسة «وافا» للتنمية وبناء القدرات في فلسطين محسين عطاونة لـ «كونا» إنه ومنذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة قامت جمعية الهلال الأحمر من خلال فريق متطوعين لها ومؤسسة «وافا» الدولية بتقديم الوجبات الغذائية الساخنة للأسر النازحة.
وأضاف عطاونة انه تم اعتماد مخبز الهلال الأحمر الذي يغطي بشكل يومي كمية من الخبز لمراكز الإيواء والنازحين، بالإضافة إلى توريد السولار للمستشفيات وتقديم كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن هذا التدخل كان له الأثر الطيب والفعال في التخفيف من معاناة الأسر النازحة والموجودة في المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمدارس العامة وتوفير أبسط مقومات الحياة لهم وهي الغذاء والدواء مقدما شكره الكبير للكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية الهلال الأحمر.
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه تم توريد كمية من المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية للمستشفيات الحكومية في قطاع غزة بتمويل من جمعية الهلال الأحمر، موضحا أن المشروع الممتد يتم تنفيذه من خلال كوادر «الهلال الأحمر» في القطاع ومؤسسة «وافا» الدولية.
MENAFN21102023000130011022ID1107281143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.