إشهار جمعية البلاغ المبين الكويتية وأسماء 58 مؤسسا

MENAFN - Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار جمعية البلاغ المبين الكويتية، وتضمن القرار ما يلي:

مادة 1

تشهر جمعية البلاغ المبين الكويتية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وجاء في ملخص النظام الأساسي لجمعية البلاغ المبين الكويتية: قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية البلاغ المبين الكويتية ومقرها الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف توعية وتعليم الجاليات المسلمة الوافدة الى الكويت بدين الاسلام الحنيف ودعوة الجاليات غير المسلمة للاسلام داخل الكويت بالحكمة والموعظة الحسنة ورعاية المهتدين الجدد داخل الكويت ونشر الوسطية والتحذير من التطرف والارهاب والبدعة في المجتمع والتنسيق والتعاون مع وزارات الدولة المختلفة واقامة شراكة استراتيجية من خلال دعوة الجاليات والمهتدين الجدد في الكويت والاهتمام بطلبة الجامعة والمعهد الديني المبتعثين الى الكويت رجال او نساء ودعوتهم بأنسب السبل وتنمية الحس الدعوي والارشادي لدى العوائل وتشجيعهم لدعوة العمالة الوافدة للاسلام وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها واقامة الدورات الشرعية لهم داخل الكويت واعداد البحوث والدراسات ونشرها وعقد المؤتمرات العلمية والدعوية بعد اخذ موافقة الجهات المختصة وطباعة الكتب والمجلات المترجمة الى اللغات الاخرى التي تخدم الدعوة الى الدين الاسلامي وتشجيع المتطوعين للمشاركة في دعوة وارشاد الجاليات داخل الكويت على ان تمارس الجمعية تلك الاهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة، والمؤسسون هم:

٭ عبيد سعود عبيد السبيعي.

٭ جمال سعد سعيد عبدالله.

٭ صلاح خالد عيد المجيبل.

٭ عبداللطيف علي محمد شريف.

٭ عبدالهادي محمد العجمي.

٭ سالم محمد فالح العجمي.

٭ عبدالله سعد حسن فهد السهلي.

٭ يوسف محمد عبدالله عبدالرحيم احمد.

٭ عبدالعزيز ماطر جعدان العتيبي.

٭ مشعان شويص وسمي علي.

٭ عبدالله محمد عبدالله عبدالرحيم احمد.

٭ وليد محمد ربيعة المنصور.

٭ سالم احمد ابراهيم الناشي.

٭ فهد عبدالرحمن علي الحسينان.

٭ صالح نمش صالح النمش.

٭ صلاح دعيج خلف نهابه حمادة.

٭ طارق ارحمة حسين اللحدان.

٭ محمد سبتي علي الكندري.

٭ عيسى مال الله خادم فرج.

٭ مبارك فهد راجح الدوسري.

٭ صلاح محمد يحيى سليمان.

٭ عبدالله أحمد صالح المكيمي.

٭ سمير جاسم محمد الدوسري.

٭ بدر جاسم عبدالمحسن العبوه.

٭ جاسم محمد عبدالعزيز الحجي.

٭ جمال ناصر كديان البرغش.

٭ عمر محمد صقر الجاسر الغانم.

٭ عبدالله عقيل عبدالله الإبراهيم.

٭ أحمد خالد يوسف المشعل.

٭ إبراهيم جمال ابراهيم الحميدي.

٭ خالد ابراهيم محمد الحميدي.

٭ حمد ناصر عبدالله الهملان.

٭ براك عبدالمحسن محمد الحسيني.

٭ احمد عبدالله عبدالعزيز الحوطي.

٭ احمد قبلان داثان العازمي.

٭ محمد غزاي خلف العدواني.

٭ محمد عداي حامد الحسيني.

٭ خليل عبدالعزيز خليل بوراشد.

٭ مشعل فهد عايد المطيري.

٭ سعود دهمان عواد البرازي.

٭ محمد مطلق سيف العدواني.

٭ محمد صقر عبدالله العتيبي.

٭ محمد محدة مطلق المطيري.

٭ يوسف فالح عواد العنزي.

٭ سعود خلف قمدان دريع.

٭ محمد احمد عبدالله السند.

٭ سعد محمد عبدالله العريمان.

٭ ناصر محمد معيض العازمي.

٭ عيسى مسلط مصلح المطيري.

٭ مرزوق فالح مرزوق العازمي.

٭ د.رشيد راشد علي العازمي.

٭ عماد صالح سليمان الصالح.

٭ مناور محمد معيض العازمي.

٭ عبدالله هابس معيض العازمي.

٭ د.حمود مفلح مرزوق الرشيدي.

٭ د.أحمد خالد عبدالعزيز الرمح.

٭ د.صالح عبدالرحيم محمد السعيد.

٭ أحمد اسماعيل عبدالله اسماعيل.

ويدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من 7 اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الاولى فتبدأ من تاريخ اشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.