الغذاء والتغذية منح موظفتين صفة الضبطية القضائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية قرارين بمنح موظفتين صفة الضبطية القضائية، وتضمن القرار الأول:
مادة أولى
تمنح نورا ظاهر المطيري ـ الوظيفة: مساعد مهندس كيمياء في قسم استلام العينات، صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 واللوائح المنفذة له، والقرار الاداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الاداري رقم 307 لسنة 2021.
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم تنفيذه.
وتضمن القرار الثاني:
مادة أولى
تمنح خديجة ثنيان الهاجري ـ الوظيفة: مفتش اغذية، صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، والقرار الاداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الاداري رقم 307 لسنة 2021.
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
MENAFN21102023000130011022ID1107281140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.