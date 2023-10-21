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الغذاء والتغذية منح موظفتين صفة الضبطية القضائية

10/21/2023 3:12:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية قرارين بمنح موظفتين صفة الضبطية القضائية، وتضمن القرار الأول:

مادة أولى
تمنح نورا ظاهر المطيري ـ الوظيفة: مساعد مهندس كيمياء في قسم استلام العينات، صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 واللوائح المنفذة له، والقرار الاداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الاداري رقم 307 لسنة 2021.

مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم تنفيذه.

وتضمن القرار الثاني:
مادة أولى
تمنح خديجة ثنيان الهاجري ـ الوظيفة: مفتش اغذية، صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، والقرار الاداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الاداري رقم 307 لسنة 2021.

مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.

MENAFN21102023000130011022ID1107281140

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