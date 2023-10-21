Saturday, 21 October 2023 11:23 GMT

تعديل النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية

10/21/2023 3:12:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بتعديل النظام الاساسي للجمعية الكيميائية الكويتية، ونص القرار على:

مادة 1
تعديل النظام الاساسي للجمعية الكيميائية الكويتية وفقا للنظام الاساسي النموذجي.

مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

MENAFN21102023000130011022ID1107281139

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث