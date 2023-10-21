الأنباء تنشر اشتراطات وضوابط المطاعم العائمة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
توفير مصدر للمياه الصالحة للشرب وثلاجات تبريد أو تجميد لتخزين المواد الخام والغذاء وجود آلية للتخلص من النفايات بطرق غير ضارة بالصحة.. وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة
حددت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الاشتراطات والضوابط الخاصة بالمطاعم العائمة.
ونص القرار الذي أصدره رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة على التالي:
مادة أولى
يحظر مزاولة نشاط المطاعم العائمة (الثابتة او المتحركة) الا بعد الحصول على ترخيص صحي او موافقة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية وفقا للاشتراطات والضوابط الواردة بهذا القرار.
مادة ثانية
لا يجوز إصدار الترخيص الصحي للمطاعم العائمة (الثابتة او المتحركة) الا بعد التأكد من الآتي:
٭ استيفاء الاشتراطات والضوابط الواردة في هذا القرار.
٭ الحصول على التراخيص والموافقات والمستندات اللازمة والتي يحددها قطاع التفتيش والرقابة في الهيئة.
٭ تحديد موقع المطعم العائم واوقات رحلاته اذا كان متحركا واخطار الهيئة في حال اي تغيير.
مادة ثالثة
بالاضافة الى اي اشتراطات تقرر الهيئة اضافتها بعد صدور هذا القرار، يجب على المطاعم العائمة (الثابتة او المتحركة) الالتزام بالاشتراطات التالية اثناء مدة سريان الترخيص:
٭ توفير مصدر للمياه الصالحة للشرب مزود بمرشحات لتنقية المياه في مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل الأواني والمعدات ومناطق غسل الأيدي، وأن تكون خزانات المياه حديثة وغير ضارة ومحكمة الغلق.
٭ توفير ثلاجات تبريد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية.
٭ تكون خزائن حفظ الغذاء من مواد مناسبة ومحكمة الغلق ومرتفعة عن الأرض.
٭ تكون الأرضية مستوية ومن مادة صماء سهلة التنظيف وغير قابلة لتسريب السوائل.
٭ توفير مرافق ملائمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ.
٭ تكون المواد التي تتكون منها المنشأة الغذائية غير ضارة ومطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة وسهلة الصيانة والتنظيف.
٭ توفير الإضاءة والتهوية المناسبتين في جميع مرفقات المنشأة.
٭ وضع الفواصل أو الأبعاد المناسبة للمسافة للفصل بين العمليات التي قد تتسبب في التلوث التبادلي.
٭ توفير قنوات للصرف الصحي ومصممة بشكل يضمن عدم تدفق الأوساخ من المنطقة الملوثة إلى المنطقة النظيفة.
٭ توفير دورات مياه كافية ويجب ألا تفتح مباشرة على مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام صرف صحي فعال.
٭ تكون آلية التخلص من النفايات والفضلات بطرق علمية وغير ضارة بالصحة.
٭ توفير جميع الاشتراطات والظروف والأجهزة والأدوات التي تمنع تلف المواد الغذائية حسب المواصفات المعتمدة لكل مادة.
٭ توفير اشتراطات الأمن والسلامة طبقا للقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
مادة رابعة
يصدر الترخيص الصحي ـ وفقا لأحكام هذا القرار ـ بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن يقدم للإدارة المختصة مشفوعا بالمستندات والبيانات التي يحددها قطاع التفتيش والرقابة.
مادة خامسة
يجب على المطاعم العائمة (الثابتة أو المتحركة)، الالتزام بالقانون رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته، واللوائح المنفذة له، وسائر القوانين واللوائح والقرارات السارية ذات الصلة.
مادة سادسة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
MENAFN21102023000130011022ID1107281137
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.