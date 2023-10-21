جمعة الغضب من الكويت تحية إلى غزة الأبية

(MENAFN
- Al-Anbaa) ضمن «جمعة الغضب» التي دعت إليها قوى سياسية كويتية، شهدت ساحة الإرادة تجمعا ومهرجانا خطابيا، استنكارا للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وندد المحتجون بالمجازر ضد الأطفال والنساء في مختلف أنحاء فلسطين، مرددين هتافات «من الكويت تحية إلى غزة الأبية».
وأعربوا عن تضامنهم مع أشقائهم الفلسطينيين حيال ما يجري من انتهاكات، مؤكدين على موقف الكويت الرسمي والشعبي الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية.
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