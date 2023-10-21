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جمعة الغضب من الكويت تحية إلى غزة الأبية

10/21/2023 3:12:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن «جمعة الغضب» التي دعت إليها قوى سياسية كويتية، شهدت ساحة الإرادة تجمعا ومهرجانا خطابيا، استنكارا للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وندد المحتجون بالمجازر ضد الأطفال والنساء في مختلف أنحاء فلسطين، مرددين هتافات «من الكويت تحية إلى غزة الأبية».
وأعربوا عن تضامنهم مع أشقائهم الفلسطينيين حيال ما يجري من انتهاكات، مؤكدين على موقف الكويت الرسمي والشعبي الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

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