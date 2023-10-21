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وزير الأوقاف: تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم لأهل غزة

10/21/2023 3:05:10 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تجهيز 200 طن سلع غذائية و 50 طنًا من اللحوم من الأوقاف المصرية في إطار مساعدات الدولة المصرية لأهالي غزة.



وفتح معبر رفح البري الحدودي، أبوابه مع قطاع غزة؛ لإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثية الموجودة منذ أيام عند المعبر.





ورصد فيديو للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تحرك المساعدات من خلال معبر رفح لوصولها إلى أهالي غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطيني، شاحنة التحالف الوطني .



ويبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي، جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية، من أجل توفير الدعم للأشقاء في فلسطين.


















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