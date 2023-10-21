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اندلاع حريق داخل فندق مهجور بمنطقة الزمالك

10/21/2023 3:05:10 PM
(MENAFN- Youm7) نشب منذ قليل حريق بأحد الفنادق المهجورة بمنطقة الزمالك، والذى يبلغ طولة أكثر من 50 طابقا، بعد اندلاع حريق داخله ويقع بمنطقة الزمالك.

ورصدت عدسة اليوم السابع اندلاع الحريق فى الطابق التاسع من المبنى، وجارى محاولات إطفاء الحريق والسيطرة على الموقف.










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