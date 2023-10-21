اندلاع حريق داخل فندق مهجور بمنطقة الزمالك
التاريخ
10/21/2023 3:05:10 PM
(MENAFN
- Youm7) نشب منذ قليل حريق بأحد الفنادق المهجورة بمنطقة الزمالك، والذى يبلغ طولة أكثر من 50 طابقا، بعد اندلاع حريق داخله ويقع بمنطقة الزمالك.
ورصدت عدسة اليوم السابع اندلاع الحريق فى الطابق التاسع من المبنى، وجارى محاولات إطفاء الحريق والسيطرة على الموقف.
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