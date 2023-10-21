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متحدث الرئاسة: لا يوجد أي انسحابات من قمة القاهرة للسلام

10/21/2023 3:05:10 PM
(MENAFN- Youm7) قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك توافقاً بين الرئيس السيسي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة أيام حول الآلية التي تم الاتفاق عليها وبدأ العمل عليها بالفعل، وتتمثل في إدخال المساعدات لغزة عبر معبر رفح تحت إشراف الأمم المتحدة ووكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني.



وأضاف "فهمي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أننا نتطلع أن يلتزم الأطراف كلها بمسؤولياته في هذا الشأن، من أجل المدنيين والمسالمين والأطفال والنساء والأبرياء.



وأوضح أنه لا يوجد أي انسحابات من قمة القاهرة للسلام، ولكن هي قمة لعدد ساعات قليلة ومحدودة، وهناك ترتيبات لرؤساء وزعماء ومواعيد طيران، ولكن كلمة الرئيس السيسي كان الحضور موجودين بها.



وأشار إلى أن هذه ليست قمة مصغرة ولكن يحضرها 35 دولة ومنظمة وسكرتير الأمم المتحدة وعدد كبير من رؤساء الحكومات، ولا يوجد أي انسحابات إطلاقا، والرئيس السيسي وجه الشكر للدول جميعها التي حرصت على المشاركة بهذه القمة.












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