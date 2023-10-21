باحث فلسطينى لـاليوم السابع: مصر تقف سدا منيعا وتقود تحركا عربيا للحيلولة دون تصفية قضيتنا

MENAFN - Youm7) ثمن الدكتور منصور أبو كريم، الباحث فى العلاقات الدولية الفلسطينية، الدور الرائد الذى تقوم به مصر فى القضية الفلسطينية، موضحا أن دورها محورى، وحول قمة القاهرة للسلام، قال إن مصر تقود تحركا عربيا للحد من التصعيد وإنقاذ القضية الفلسطينية من خلال هذه القمة التى حملت العديد من الرسائل للعالم.

وأشار إلى الدور العربى الفاعل الذى تقوده مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، هذا التحرك العربى يشمل جانبين ، جانب التحرك لخلق أفق سياسى من أجل كسر دائرة العنف ، بالتأكيد الحل الوحيد للخروج من دائرة العنف هو العودة إلى طاولة المفاوضات السلمية التى ترتكز على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبدأ حل الدولتين لكن هذا الأفق يحتاج وقتا طويلا ، والمسار الثانى تطويق التصعيد ، وتطويق رد الفعل الإسرائيلى والعدوان ضد المدنيين، وهذا ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإنهاء سياسة العقاب الجماعى .

وضمن الإطار السياسى الذى تحاول مصر إنجاحه، هو انعقاد قمة القاهرة للسلام بهدف التأكيد على عملية السلام، وضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وهذه القمة تؤكد محورية وأهمية الدور المصرى، الذى يحول دون تحقيق إسرائيل أهدافها بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو الهدف الذى تسعى إليه إسرائيل منذ عام 1956.

وهنا نود أن نحيى الدور المصرى الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبالتالي إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بخطوة فتح معبر رفح، قال: "إنها خطوة مهمة تأتى استجابة للإصرار المصرى على إدخال المساعدات للفلسطينيين فى قطاع غزة، وهذا الموقف المصرى يساهم في تعزيز الصمود الفلسطينى فى مواجهة العدوان الغاشم وتعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية، خاصة أن الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة شارفت على الانهيار، والأوضاع فى القطاع تزداد سوءا يوما بعد يوم، والقصف الإسرائيلى يتزايد، فى محاولة لخلق أزمة إنسانية طاحنة من خلال.