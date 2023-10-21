ودع عيلته بحضن.. والد الطفل يوسف أبو شعر كيرلى يروى تفاصيل استشهاده (صور)

MENAFN - Youm7) شعره كيرلى وأبيضانى وحلو وينه حبيبى.. هى الكلمات التي ظهرت في أحد الفيديوهات التي انتشرت على السوشيال ميديا مؤخرًا والتى ظهر فيها طبيب فلسطيني وزوجته يبحثان عن طفلهما بين غرف الإنعاش وثلاجة الموتى، بعدما تعرضا للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

تلت ساعة هو الوقت الذى استغرقه الطبيب الفلسطيني محمد حميد أبو موسى في البحث عن طفله يوسف بين غرف الإنعاش والطوارئ وصولاً لثلاجة الموتى وهنا كانت الصدمة ونهاية رحلة البحث فوجد ابنه جثة هامدة وكل ما فعله أنه احتضن طفله واحتسبه عند الله شهيدًا ولم يقل سوى كلمة واحدة: "الحمد لله".



وفى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" يروى والد الطفل تفاصيل أصعب يوم مر عليه فى حياته حيث قال: "أنا عندي 3 أولاد الكبيرة بنت اسمها جوري وبعدها حميد والصغير يوسف ٧ سنوات، أنا مراتي مصرية فلسطينية أخذت الجنسية عن طريق حماتي لأنها مصرية من الشرقية، ويوسف والأولاد كلهم معهم الجنسية المصرية، أنا بشتغل طبيب في قسم أشعة مستشفى ناصر، وفي يوم القصف اللي حصل على البيت كان عندي شغل طوارئ 24 ساعة، يوسف كان دايمًا يسأل عن مواعيد شغلى ويحسب لي أمتى أروح وأي ساعة أطلع وارجع البيت، وكل ما أطلع على الشغل يجي يحضني ويبوسني، وأول واحد كان يجي يجري عليا لما أدخل البيت بعد الشغل، ويحضني ويبوسني".

وتابع: "يوم القصف 15أكتوبر طلعت الشغل وحضني ونادى على أمه وأخواته وقالهم حضن عائلي نقف كلنا حاضنين بعض، ووصلت الشغل وبعد ساعتين سمعت صوت قصف والبيت مش بعيد كثير عن المستشفى، وإحنا عارفين أنهم بيضربوا أي حد وفي أي مكان قلقت لأنه الصوت من المكان اللي أنا ساكن فيه، بدأت أسأل فين القصف ومحدش بيجاوب، اتصلت على زوجتي أول مرة مردتش، المرة التانية فتح الخط وسمعت صوت صراخ، فقدت أعصابي وطلعت أجري على الطوارئ، ولما دخلت الطوارئ سمعت صوت بنتي وأمها وحميد وهم بيصرخوا".

واستكمل الطبيب حديثه قائلا: "روحت عشان أحاول أهديهم وأطمن عليهم وبعدين روحت أشوف بقية الإصابات ولاد أخوي وغيرهم وسألت عن يوسف كل واحد أسأله عن يوسف يلف وشه عني وكأنه بيهرب من الإجابة، ودخلت غرفة الإنعاش لقيت دكتور بيعرفني وبيعرف ولادي وأول ما دخلت عليه بص علي بصة وقعت قلبي، فقدت أعصابي وبديت أجري في كل مكان أدور عليه، في مصور كان بيصور الأحداث والإصابات فتح الكاميرا وصار يعرض صور الإصابات، شفت صورة عرفت يوسف من لبسه، قلت أيوة هو ده فينه؟، هز رأسه ومجاوبش، وفيه واحد كان واقف ورا قال ده أنا كنت شايله وواخده على التلاجة يعني المشرحة".

رحت المشرحة وشفت زمايلي هناك على الباب طلعت عليهم وكلهم باصين عليا بحزن".. هو ما قاله الطبيب عندما وصل إلى أبواب المشرحة وقال: "وقفت مقدرتش أمشي إلا لما مسكوني ودخلت لقيته هو وابن عمه الأكبر منه بسنتين على نفس المشرحة، ولقيت ابن عمه الكبير هناك ومرات أخوي، بس بصعوبة تعرف عليها جوزها لأنها كانت أشلاء الجثة، وولاد أخوي اللي اتصابوا واحد عنده كسر مركب في الفخذ والساعد وشظايا في البطن وحروق وابنته عندها كسر في الحوض وجرح واصل للعظم من الظهر، كل ما قلته: "الحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وقال والد الشهيد يوسف: لم أستطع أن أخبر والدته وأخواته، فابني عندما عرف بوفاة شقيقة أصيب بحالة من الانهيار العصبى، ووالدته كانت في حالة من الصدمة تجرى هنا وهنا، وعندما عرفت الخبر طلبت أن تراه قبل الدفن حاولت كثير أقنعها بعدم رؤيته في هذه الحالة

ولكنها رفضت وأصرت، مكنتش عارف أعمل إيه وهى بتشوفه وبتبوسه وبتلمسه آخر مرة، الوضع كان صعب عليها وعلينا كلنا، الحمد لله على كل حال والدته الله يصبرها كل ما نقعد ما بعض منقدرش نمسك حالنا يوسف كان حبيب الكل، كل البيت بيحبه في النادي بيحبوه زمايلي بيحبوه، جده بيحبه الله يرحمه حبيبى".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا خسرت كل شيء قرايبى وبيتى وحياتى ولكن الخسارة الأكبر هي ابنى حبيبى يوسف، احتسبه عند الله شهيدًا ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل".

يوسف بلبس التخرج أبو يوسف

أبو يوسف

يوسف في المدرسة





يوسف مع اخواته





يوسف مع عائلته





يوسف واخواته





يوسف





يوسفأم يوسفأبو يوسفأبو يوسفأبو يوسفأم يوسفأبو يوسفأبو يوسفأبو يوسف