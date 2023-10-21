اليونيسيف: مليون طفل فى قطاع غزة بحاجة إلى الحماية

MENAFN - Youm7) قالت الممثلة الخاصة لليونيسف لدى فلسطين لوتشيا إلمي، اليوم ،السبت/، إن مليون طفل فى قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية.

وأضافت إلمى - فى إفادة صحفية - أن المساعدات التى دخلت القطاع اليوم غير كافية، مطالبة بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة.



وأشارت إلى أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن المأساة الإنسانية فى القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورا.







