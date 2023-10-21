السفير حسام زكى: قمة القاهرة بعثت برسائل واضحة برفض تهجير الفلسطينيين ووقف إطلاق النار

MENAFN - Youm7) أكد السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن قمة القاهرة للسلام؛ أظهرت من خلال مداخلات القادة ورؤوساء الوفود المشاركة أن هناك تياراً عاماً يكاد يكون مجمعاً عليه برفض التهجير القسرى لأبناء الشعب الفلسطيني، ليس فقط عربياً وإنما دولياً.

وقال السفير حسام زكى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه الرسالة كانت واضحة تماماً بالقمة، كما كانت هناك رسائل أخرى مهمة، خاصة ما خرج فى بيان الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تضمن - إضافة للرفض القاطع للتهجير القسرى للشعب الفلسطينى - الدعوة إلى ضرورة وقف فورى لإطلاق النار، وإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية؛ بما يتناسب مع الوضع الإنسانى داخل قطاع غزة.



وأشار إلى أنه تم التشديد على ضرورة وجود أفق سياسى للقضية الفلسطينية وضرورة إطلاق مسار سياسى يفضى إلى حل الدولتين، وإحلال السلام فى المنطقة.



وأضاف أن كل هذه الرسائل الواضحة تحدث بها عدد من المجتمعين والأعضاء المشاركين فى القمة، وهى تمثل مكسباً للموقف المصرى والفلسطيني.



وحول إظهار القمة أن المواقف العالمية تحمل كثيراً من التأييد للشعب الفلسطينى وليس كما تظهر بعض وسائل الإعلام الغربية، قال السفير حسام زكى إن آراء الحكومات تكون عادة أكثر توازنا وليس مثلما تطرح وسائل الإعلام فى بعض الأحيان، لكن بطبيعة الحال كان هناك بعض الاختلافات بين وجهات النظر بين المشاركين فى المؤتمر.



وحول التحرك العربى الجماعى القادم خاصة فى ضوء قرار المجلس الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى الذى عقد فى 11 أكتوبر الجاري، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية "نعمل على حشد الموقف الدولى للوصول لوقف فورى لإطلاق النار، وإدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة.