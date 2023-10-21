المفوض العام للأونروا: حماية المدنيين فى غزة فرض والتزام تجاه إنسانيتنا

MENAFN - Youm7) شدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، فيليب لازارينى اليوم /السبت/، على ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين فى جميع الأوقات، داعيا إلى وضع حد للهجمات على أماكن مثل المدارس والمستشفيات ومنازل موظفيه فى غزة.

وقال لازارينى - فى بيان نشر على موقع الأمم المتحدة اليوم - "دعونى أكون واضحا: إن حماية المدنيين فى أوقات النزاع ليست طموحا أو مثلا أعلى؛ إنما فرض والتزام تجاه إنسانيتنا التى نتشاركها"، .



وأكد أن الغارات الجوية والقصف المتواصل، إلى جانب أوامر الإخلاء من إسرائيل؛ أدت إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص فى غزة. وقد قتل وجرح العديد من المدنيين.



وبحسب الأمم المتحدة؛ يعيش حاليا حوالى 500 ألف شخص فى مرافق الأونروا، وأصبحت تلك الموجودة فى مدينتى خان يونس ورفح الجنوبيتين مكتظة. وقد لجأ العديد منهم إلى مبانى الأونروا، التى لم يتم إعدادها لتكون ملاجئ حيث الظروف المعيشية لا يمكن تحملها.



وقال لازاريني: إن الأونروا قامت - منذ 7 أكتوبر - بتوفير إحداثيات جميع مرافقها فى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل منتظم لجميع الأطراف المعنية. ومع ذلك، فقد تضرر ما لا يقل عن 35 منها حتى الآن، وبعضها أصيب بشكل مباشر.



وأبدى المفوض صدمته "الكبيرة"؛ عند تلقى تقارير متواصلة عن مقتل مدنيين فى غزة، بما فى ذلك موظفون فى الأونروا.



وتابع "حتى الآن، تأكد مقتل 17 من زملائنا فى هذه الحرب الشرسة. وللأسف الشديد، من المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى. فقد قتل بعض موظفينا مع عائلاتهم أثناء نومهم فى أسرتهم فى المنزل".



وأشار لازارينى إلى "الالتزامات القانونية غير القابلة للتفاوض" بحماية المدنيين فى جميع الأوقات، والامتناع عن الهجمات على المرافق المدنية "بما فى ذلك المدارس والمستشفيات ودور العبادة ومنازل المدنيين، بما فى ذلك منازل موظفى الأونروا".



وأعاد المفوض، تكرار دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الأطراف للتوصل إلى وقف إنسانى عاجل لإطلاق النار، قائلا: "هذا هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الفوضى؛ وأى طريقة أخرى سوف تغرق غزة – والعالم – فى أعماق مظلمة لا يسبر غورها".