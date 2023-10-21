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أحمد الطاهرى ينعى رؤوف توفيق: رحل أيقونة روزاليوسف النادرة

10/21/2023 3:05:02 PM
(MENAFN- Youm7) نعى الكاتب الصحفى
أحمد الطاهري ، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الراحل رؤوف توفيق.



وعلق "الطاهرى" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: كل كلمات الرثاء لا تفى هذا العظيم ما يستحقه.. رحل الأستاذ رؤوف توفيق أيقونة روزاليوسف النادرة ورئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق والذى قدم للسينما المصرية أحد أهم الأعمال في تاريخها "زوجة رجل مهم".







الناقد السينمائي الكبير الأستاذ رؤوف توفيق ترأس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أربع دورات، اثنتان منها عامي 1997,1989 وعامي 2004,2005 وشهد المهرجان خلال رئاسته طفرة نوعية في فعالياته وضيوفه.



الأستاذ رؤوف توفيق ناقد سينمائي ينتمي إلى الجيل الثاني من نقاد السينما المصرية الذي ساهم في نهضة السينما المصرية منذ الستينات وحتى نهاية العقد الثاني من الألفية الحالية، ترأس مجلة صباح الخير منذ منتصف التسعينات وحقق طفرة لافتة خلال رئاسته لتحريرها.














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