Saturday, 21 October 2023 11:22 GMT

فنانون ومؤثرون يشاركون مصر الخير والتحالف الوطنى تعبئة المساعدات لأهالى غزة.. صور

10/21/2023 3:05:00 PM
(MENAFN- Youm7) تكليلاً لنجاح القاهرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالينا في قطاع غزة، ولتأكيد استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية بشكل كبير، حرص عدد كبير من الفنانين والمؤثرين اليوم، على مشاركة مؤسسة مصر الخير والتحالف الوطني في تحضير وتعبئة المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية التي سترسل لأهالينا في قطاع غزة لتخفيف آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وتوافد عدد من الفنانين والمؤثرين على مقر تجهيز وتعبئة المرحلة الثانية للمساعدات الإنسانية المتنوعة في مقر مؤسسة مصر الخير التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استعدادا لنقلها إلى شمال سيناء تمهيداً لإرسالها للقطاع صباح غد.


الفنانة امينة خليل
جانب من عملية التجهيزة
الفنانون والمؤثرون اثناء تجهيز الشحنة الثانية

جانب من تجهيز الشحنة الثانية

وتضمنت المساعدات الطبية علاج للإصابات الخطرة والحروق والأدوية الأساسية، بالإضافة إلى مستلزمات إنسانية لمكافحة برودة الطقس وهطول الأمطار التي عانت منها بعض الأماكن داخل قطاع غزة الأيام الماضية، كما شملت المساعدات عددا كبيرا من المواد الغذائية المختلفة.


الفنانة امينة خليل اثناء تغليفها
جانب من التجهيز
الفنانون يشاركون في عملية تجهيز الشحنة الثانية

وفتح معبر رفح البري الحدودي، أبوابه مع قطاع غزة؛ لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الموجودة منذ أيام عند المعبر.

اثناء تحميل المساعدات



جانب من تجهيز الشحنة الثانية لاهالينا في غزة





MENAFN21102023000132011024ID1107281055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث