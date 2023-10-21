فنانون ومؤثرون يشاركون مصر الخير والتحالف الوطنى تعبئة المساعدات لأهالى غزة.. صور

MENAFN - Youm7) تكليلاً لنجاح القاهرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالينا في قطاع غزة، ولتأكيد استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية بشكل كبير، حرص عدد كبير من الفنانين والمؤثرين اليوم، على مشاركة مؤسسة مصر الخير والتحالف الوطني في تحضير وتعبئة المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية التي سترسل لأهالينا في قطاع غزة لتخفيف آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وتوافد عدد من الفنانين والمؤثرين على مقر تجهيز وتعبئة المرحلة الثانية للمساعدات الإنسانية المتنوعة في مقر مؤسسة مصر الخير التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استعدادا لنقلها إلى شمال سيناء تمهيداً لإرسالها للقطاع صباح غد.

الفنانة امينة خليلجانب من عملية التجهيزةالفنانون والمؤثرون اثناء تجهيز الشحنة الثانية

جانب من تجهيز الشحنة الثانية

وتضمنت المساعدات الطبية علاج للإصابات الخطرة والحروق والأدوية الأساسية، بالإضافة إلى مستلزمات إنسانية لمكافحة برودة الطقس وهطول الأمطار التي عانت منها بعض الأماكن داخل قطاع غزة الأيام الماضية، كما شملت المساعدات عددا كبيرا من المواد الغذائية المختلفة.

الفنانة امينة خليل اثناء تغليفهاجانب من التجهيزالفنانون يشاركون في عملية تجهيز الشحنة الثانية

وفتح معبر رفح البري الحدودي، أبوابه مع قطاع غزة؛ لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الموجودة منذ أيام عند المعبر.

اثناء تحميل المساعدات





جانب من تجهيز الشحنة الثانية لاهالينا في غزة