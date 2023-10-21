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الإعلام النيجيرى: معبر رفح شريان حياة لغزة.. والفضل لمصر فى إدخال المساعدات

10/21/2023 3:04:57 PM
(MENAFN- Youm7) أبرزت وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية النيجيرية، فى صدر نشراتها ومتابعاتها لتطورات الصراع فى غزة، أنباء دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى القطاع، مرجعة الفضل فى ذلك إلى مواقف مصر وجهود قيادتها لتطويق الأزمة وإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء من سكان القطاع .

وأشارت المنصات الإخبارية النيجيرية إلى أن معبر رفح الحدودى بين مصر وغزة؛ هو الآن شريان الحياة الوحيد لسكان القطاع من المدنيين، اللذين باتوا فى حاجة إلى كل شىء تقريبا.

وقالت وسائل الإعلام النيجيرية إن سكان غزة - البالغ عددهم 2.4 مليون - يفتقرون إلى الغذاء والدواء وسائر أشكال الغوث الإنساني، منذ السابع من أكتوبر الجاري، نتيجة سياسات المحاصرة والإغلاق التام، التى فرضتها إسرائيل على القطاع.









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