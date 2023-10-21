الهند تعلن عن إرسال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني تصل غدا إلى العريش

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الهند إرسال مساعدات إنسانية ومواد إغاثة للشعب الفلسطينى، وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - فى بيان صحفى اليوم، السبت، أنه من المتوقع أن تصل هذه المساعدات إلى العريش يوم غد الأحد.
وأضافت السفارة أن المساعدات تشمل مواد طبية (حوالى 8 أطنان) عبارة عن إمدادات طبية وأدوية أساسية منقذة للحياة ومواد وقائية وجراحية للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، كما تضم سوائل الحقن الوريدى ومسكنات الألم.
كما تشمل المساعدات مواد إغاثة (حوالى 30 طن)، وتضم الخيام وحقائب النوم والقماش المشمع والأدوات الصحية الأساسية وأقراص تنقية المياه.
MENAFN21102023000132011024ID1107281053
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.