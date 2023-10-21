الهند تعلن عن إرسال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني تصل غدا إلى العريش

MENAFN - Youm7) أعلنت الهند إرسال مساعدات إنسانية ومواد إغاثة للشعب الفلسطينى، وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - فى بيان صحفى اليوم، السبت، أنه من المتوقع أن تصل هذه المساعدات إلى العريش يوم غد الأحد.

وأضافت السفارة أن المساعدات تشمل مواد طبية (حوالى 8 أطنان) عبارة عن إمدادات طبية وأدوية أساسية منقذة للحياة ومواد وقائية وجراحية للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، كما تضم سوائل الحقن الوريدى ومسكنات الألم.

كما تشمل المساعدات مواد إغاثة (حوالى 30 طن)، وتضم الخيام وحقائب النوم والقماش المشمع والأدوات الصحية الأساسية وأقراص تنقية المياه.