فرنسا توافق على تنظيم مظاهرة تضامنا مع غزة غدا فى باريس بعد ضغط شعبى

MENAFN - Youm7) وافقت شرطة باريس على تنظيم تظاهرة من أجل غزة، غدا /الأحد/ فى ميدان "الجمهورية"، محذرة فى نفس الوقت من أنه "لن يتم التسامح بأى تجاوزات".

وأوضحت الشرطة، أن هذا التجمع جاء بناء على دعوة جماعية؛ للمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة، محذرة من أنه "لن يتم التسامح بأى تجاوزات".



تأتى هذه الموافقة على هذه التظاهرة والتجمع بعد أن خرج آلاف من الأشخاص فى العاصمة الفرنسية (باريس) فى مظاهرت مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطيني، مساء /الخميس/ الماضى فى ظل استمرار القصف المستمر على قطاع غزة.



وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين قد حظر - فى وقت سابق - التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، قائلا: "إنها من المرجح أن تخل بالنظام العام".. إلا أن آلاف من المواطنين وغالبيتهم من أبناء الجاليات العربية المتواجدة فى باريس تجمعوا الخميس الماضى فى ميدان "الجمهورية" بباريس، وخرجوا فى مظاهرات مؤيدة لفلسطين.





وقد أعلنت المحكمة الإدارية فى باريس - فى وقت سابق اليوم - رفع الحظر الذى كان مفروضا على هذه المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين.





وكان مجلس الدولة الفرنسي، قد قرر - /الأربعاء/ - إبطال قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بعد أن قرر وزير الداخلية الفرنسى منع أى تظاهرات داعمة للفلسطينيين، مبررا ذلك بأن من المحتمل أن تؤدى إلى اضطرابات فى النظام العام للبلاد، لكن مجلس الدولة يرى أن الأمر متروك للمحافظين وحدهم لاتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة".

