وزير دفاع بولندا السابق: عدد السكان ليس كبيرًا لتكوين جيش قوامه 300 ألف جندى

MENAFN - Youm7) أكد وزير دفاع بولندا السابق توماس سيمونياك، أن عدد سكان بولندا ليس كبيرا بما يكفى لدعم جيش قوامه 300 ألف جندى تريد الحكومة تشكيله.

ونقلت صحيفة (فيرست نيوز) البولندية عن سيمونياك قوله لإذاعة محلية :"لا توجد إمكانات ديموغرافية لمثل هذا الجيش، ففى الوقت الحالى... لدينا أعداد كبيرة من المغادرين".

ووفقا لسيميوناك، فإن خطة حزب القانون والعدالة لتوسيع الجيش اتسمت بـ "شعارات دعائية" ولم يتم تطويرها حقا، لا أعرف أى دلائل حول كيفية الوصول إلى 300 ألف".



ويرى سيمونياك أن "العدد الأمثل" بالنسبة لبولندا سيكون "جيشاً محترفاً قوامه 150 ألف جندى، و30 ألفاً إلى 40 ألف جندى دفاع إقليمى، و20 إلى 30 ألفاً من أفراد الخدمة العسكرية التطوعية، واحتياطى يتألف من عدة مئات الآلاف من الجنود".



وقال: "هذا سيمنح بولندا القوات المناسبة للدفاع عن الدولة"، مضيفا أنه ينبغى الحفاظ على ميزانية الدفاع التى تحدد الإنفاق الدفاعى بنسبة 3 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى قبل زيادتها إلى 4 فى المائة.



وفى وقت لاحق من اليوم انتقد ماريوس بلاشتشاك، وزير الدفاع الحالى، تصريحات سيمونياك على منصة X، قائلا :" ها نحن ذا. حاليًا، يبلغ عدد جنود الجيش البولندى 187 ألف جندي. كلمات توماش سيمونياك تعنى تسريح العمال فى القوات المسلحة البولندية، وتصفية الوحدات وتقليل الأمن فى بولندا".



وجعلت حكومة حزب القانون والعدالة الحالية من إنشاء جيش قوامه 300 ألف جندى نقطة مركزية فى سياستها الدفاعية، بحجة أن بولندا، فى ظل الحرب المستعرة فى أوكرانيا المجاورة، تحتاج إلى جيش قوي.. وهذا من شأنه أن يؤدى إلى امتلاك بولندا لواحد من أكبر الجيوش فى أوروبا على الرغم من أن عدد سكان البلاد يبلغ 38 مليون نسمة.