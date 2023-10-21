الهزيمة الرابعة على التوالي.. إنبى يفوز على البنك الأهلى بثلاثية بدورى نايل

MENAFN - Youm7) حقق فريق إنبى الفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وجاء تقدم فريق إنبى عن طريق أحمد خليل "كالوشا" مدافع الفريق البترولى في الدقيقة 28 بينما تمكن أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى من أحرز هدف التعادل في الدقيقة 49 ثم تقدم فريق إنبى بالهدف الثانى في الدقيقة 80 عن طريق زياد كمال وقبل نهاية المباراة عزز الفريق البترولى بالهدف الثالث فى الدقيقة 96 عن طريق محمد ناصر مودى.

وبهذة النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 4 نقاط بينما يظل فريق البنك الاهلى بالكرز الأخير بدون رصيد من النقاط .

وخاض فريق البنك الأهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو المباراة بتشكيل على النحو التالي :حراسة المرمى.. محمد أبوجبلخط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أيمن أشرف _ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبوخط الوسط.. سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد النادرى_ محمود قاعود _ إبراهيم حسنخط الهجوم.. كريم بامبو.

و بينما تشكيل فريق إنبي

بقيادة تامر مصطفى على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد كالوشا- محمد حامد- أحمد صبيحة- مصطفى دويدار.

خط الوسط: زياد كمال- عبدالرحمن عماد- مودي ناصر- محمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا- رفيق كابو.



