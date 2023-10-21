الزمالك يهزم سموحة 5 / 1 فى ليلة عودة مدرسة الفن والهندسة.. فيديو وصور

MENAFN - Youm7) حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف المباراة.. مصطفى شلبى، وأحمد زيزو، ويوسف أوباما، وسيف الجزيرى، محمود شيكابالا للزمالك، وسجل هدف سموحة فادى فريد.

بهذا الفوز يحصد الزمالك 3 نقاط ليرتفع رصيده لـ 8 نقاط فى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 7 فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى.

أحداث الشوط الأول

مع بداية الشوط الأول وبعد مرور 3 دقائق فقط، نجح مصطفى شلبى فى تسجيل هدف التقدم بعد كرة عرضية من عمر جابر، واستمر الزمالك مستحوذا على الكرة حتى الدقيقة 9 التى بدأ فريق سموحة الوصول لمنطقة جزاء الفارس الأبيض.

وفى الدقيقة 13 سجل أحمد زيزو الهدف الثانى بعد كرة عرضية من يوسف أوباما، ليسجلها زيزو بالركبة فى شباك سموحة.

وأجرى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة تبديل مبكر بخروج مصطفى البدرى للإصابة، ونزول فادى فريد، وأهدر فادى فريد فرصة هدف محقق لسموحة فى الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وفى الدقيقة 39 أجرة سموحة تبديل اضطرارى ثانى بدخول

دوكوا دودو بدلاً من أحمد جمال الذى دخل فى الدقيقة 14 ثم تعرض للإصابة وغادر أرض الملعب.

وفى الدقيقة 45 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك، سددها أحمد زيزو، لكنها خارج الثلاث خشبات، ويستمر الفارس الأبيض فى التقدم بثنائية فقط.

فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل يوسف أوباما هدف الزمالك الثالث، بعد كرة بينية بالكعب من شيكابالا، واستغلها أوباما فى مراوغة حارس المرمى ودفاع الفريق السكندرى.

مع بداية الشوط الثانى كثف سموحة الضغط على الزمالك بعد نزول حسام حسن وإسلام جابر، وأهدر حسام حسن فرصتين محققتين لتسجيل أول أهداف سموحة، وفى الدقيقة 67 سجل فادى فريد الهدف الأول لسموحة.

وشهدت الدقيقة 67 خروج يوسف أوباما وعمر جابر وأشرف روقا ومصطفى شلبى، ودخول سيد نيمار إبراهيما نداى ومحمد عبد الغني وسيف الدين الجزيرى.

وفى الدقيقة 81 سدد شيكابالا كرة ارتطمت فى عارضة مرمى سموحة وارتدت لسيف الجزيرى ليسجل منها الهدف الرابع لفريقه.

وفى الدقيقة 89 سجل محمود شيكابالا الهدف الخامس لفريقه، وتدخل الفار ليؤكد صحة الهدف بعدما أشار الحكم المساعد بتسلل الهدف.

تشكيل الفريقين

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو ، خط الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق" شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وناصر منسي.

وضم تشكيل سموحة كلاً من: حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: محمود وحيد - شريف رضا

-أحمد حكم - محمد المغربي

، خط الوسط: حمدي علاء - لحسن دهدوه - مصطفى البدري - عمرو قلاوة - أحمد خالد، خط الهجوم: حسام حسن.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، حسين تيمور و حسين فيصل وفادي فريد ومحمد عصام وإسلام جابر ومحمد مصطفى وأحمد جمال ودوكوا دودو وعبد اللطيف "لطيف".































































































