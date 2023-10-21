حسين لبيب فى بيان رسمى: لا إقصاء لأحد والزمالك يسع الجميع

MENAFN - Youm7) أصدر حسين لبيب رئيس نادى الزمالك الجديد، بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أكد فيه أن النادى الأبيض يسع ويحترم الجميع وقلوبهم وأيديهم مفتوحة للكل دون إقصاء لأحد.

وجاء نص البيان كالتالى:

الزمالك أولا

السادة الأفاضل جماهير وأعضاء نادي الزمالك أتشرف وزملائي أعضاء مجلس إدارة بتقديم التهنئة لحضراتكم على الحفل الانتخابي الذي شهد اختيار من يمثلكم كما يطيب لي أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إتمام ونجاح هذا اليوم العظيم من أعضاء الجمعية العمومية بكل توجهاتهم".

وأضاف لبيب: "والشكر موصول إلى السادة أعضاء الهيئة القضائية ومسئولي الجهة الإدارية وكافة الجهات المعنية على جهدهم الكريم،

ولا يفوتنا شكر جميع المرشحين على مشاركتهم الإيجابية ونثمن بكل التقدير مبادرات التهنئة الكريمة من المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق وفي مقدمتهم المحاسب هاني العتال والتي تؤكد الشعور بالمسؤولية ووحدة الصف وتدعم الشعور بالأمل في مستقبل أفضل".

وتابع: "في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ نادينا لا أجد من الكلمات ما يعبر عما يجول في خاطري من أفكار ومشاعر أنه الأمل والفرحة والشعور بالمسئولية،

نؤكد مجددا أننا ندرك ونشارك حضراتكم آمالكم وطموحاتكم، وسوف نسعى معكم إلى تحقيقها والانتقال بنادينا إلى المكانة التي تليق به

واستطرد: "وسوف نلتزم بالقيم والمبادئ التي توافقنا عليها وصولا إلى آمال تاقت إليها نفوسنا، وحيث إعلاء المصلحة العامة. لا مجال للتجاوزات ولا إقصاء لأحد قلوبنا وعقولنا مفتوحة وأيدينا مبسوطة للجميع".

واختتم: "نحترم كل الأطراف وندعوهم للمشاركة في تحمل المسئولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، ولنؤكد معا أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة،

وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

ويضم مجلس إدارة الزمالك الجديد كلًّا من: حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا للرئيس، وحسام المندوه أمينًا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بجانب الثلاثي تحت السن أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.

وأجريت أمس الجمعة، انتخابات نادي الزمالك، لاختيار مجلس إدارة جديد حتى عام 2027، بعدما امتدت التصويت من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة السابعة مساءً موعد غلق باب التصويت في الانتخابات.حسين لبيب